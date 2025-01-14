Брук Шилдс высказалась о старении: «Заслужила все, что есть у меня на лице»

«Я смотрю на своих прекрасных девочек, и они жизнерадостны. Но в то же время понимаю, что заслужила все то, что есть у меня на лице. Важно похлопать себя по плечу и задаться вопросом: “Чем я хочу заниматься сейчас? Ведь я больше не привязана к биологическим аспектам”» — объяснила знаменитость.