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Брук Шилдс высказалась о старении: «Заслужила все, что есть у меня на лице»

59-летняя звезда «Голубой лагуны» заявила, что «хочет выглядеть на фоне старения на все сто»
Брук Шилдс
Брук ШилдсИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Брук Шилдс в эфире шоу «Доброе утро, Америка» высказалась о старении фразой «заслужила все, что есть у меня на лице». Соответствующее интервью появилось на сайте телеканала ABC.

59-летняя звезда «Голубой лагуны» заявила, что в настоящее время многие знаменитости, которые решили сделать пластику или другие манипуляции, связанные с омоложением, подвергаются жесткой критике со стороны публики.

«Сейчас совсем другая эпоха, нежели была раньше. И да, я хочу выглядеть на фоне старения на все сто и хочу быть здоровой», — отметила она.

Кроме того, Шилдс призналась, что иногда сравнивает себя со своими дочерьми, 21-летней Роуэн и 18-летней Гриер.

«Я смотрю на своих прекрасных девочек, и они жизнерадостны. Но в то же время понимаю, что заслужила все то, что есть у меня на лице. Важно похлопать себя по плечу и задаться вопросом: “Чем я хочу заниматься сейчас? Ведь я больше не привязана к биологическим аспектам”» — объяснила знаменитость.

Ранее 59-летняя Брук Шилдс поделилась снимком в бикини.