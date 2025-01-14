Режиссерский тандем уже известен любителям жанра. В 2019 году они выдали динамичный комедийный ужастик «Я иду искать». Он настолько оказался хорош, что Мэттью и Тайлеру поручили реанимировать «Крик», с чем они также справились. Свое хвастовство по поводу самого кровавого фильма Беттинелли и Джиллетт тоже оправдали: красной жидкости здесь действительно много. Смущает только то, что в какой-то момент постановщики отчего-то решили придать смысл происходящему и рассказали, что Эбигейл (Алиша Вейр), оказывается, все это делает, чтобы вернуть расположение отца, еще более древнего вампира.