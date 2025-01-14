Если вы ищете, чем пощекотать свои нервы, то наша подборка придется как раз кстати. Рассказываем о хоррорах, мировая премьера которых состоялась в прошлом году.
«Субстанция»
Бывшая голливудская звезда Элизабет Спаркл — все еще красивая женщина с подтянутой фигурой. Но мир шоу-бизнеса жесток, поэтому продюсеры задумали заменить Элизабет более молодой ведущей.
Списанная со счетов Спаркл вводит экспериментальный препарат, который позволяет вырастить в себе новую улучшенную версию. Раз в семь дней существо по имени Сью выходит из тела Элизабет и живет на полную катушку. Но в этом деле важно соблюдать баланс и не злоупотреблять гостеприимством носителя. Сью же нарушает правила, и с Элизабет начинают происходить странные вещи.
Блестящий дуэт Деми Мур и Маргарет Куолли держит в напряжении все экранное время. Причем слово «блестящий» не только характеризует актерскую игру, оцененную по достоинству жюри «Золотого глобуса», но и описывает саму картинку. Купальники, платья и тени для век — все блестит в свете софитов.
Главный акцент режиссер фильма Корали Фаржа сделала на упорном нежелании женщин принимать себя. В целом «Субстанция» получилась увлекательной и пронзительной историей, приправленной боди-хоррором.
«Максин ХХХ»
Еще один хоррор про женщин и шоу-бизнес, в центре сюжета которого актриса фильмов для взрослых Максин Минкс (Миа Гот). Героиня фильма мечтает перейти из категории 18+ в настоящее кино и стать голливудской звездой. Когда такая возможность подворачивается, Максин хватается за нее.
Параллельно развивается еще одна линия. Один продюсер устраивает закрытые вечеринки, после которых приглашенных туда девушек частенько находят мертвыми. Максин решает отправиться к загадочному персонажу, у которого, ко всему прочему, есть на нее компромат.
«Максин XXX» — третий фильм хоррор-трилогии Тая Уэста. Действие картины разворачивается в 1985 году и то, как передана атмосфера тех лет, заслуживает отдельной похвалы: режиссер рисует эпоху крупными мазками и дополняет ее деталями. А монстры в фильме — люди и их собственные страхи.
«Ловушка»
Зрители привыкли, что в своих фильмах Найт М. Шьямалан преподносит сюжетные твисты, но сегодня таким режиссерским ходом уже не удивить. И все же «Ловушка» смогла поразить публику.
По сюжету Купер, пожарный и заботливый отец, приводит дочь на концерт ее любимой певицы Леди Рэйвен. В зале толпы восторженных подростков с родителями и полицейские. Купер выясняет, что этот концерт — одна большая ловушка. Для него. Персонаж по совместительству — маньяк Мясник.
Роль Купера досталась Джошу Хартнетту, которого успели подзабыть после «Перл Харбора» и «Черного ястреба». Наблюдать за игрой актера — сплошное удовольствие, ведь в каждой сцене Купер перевоплощается то в папашу, неловко использующего молодежный сленг, то в расчетливого психопата.
Примечательно, что Найт М. Шьямалан снял этот фильм для своей дочери-певицы, которая и сыграла Леди Рэйвен. Большую часть треков в картине написала сама Салека, и поклонники считают, что у нее неплохо получилось.
«Эбигейл»
Банда похищает 12-летнюю балерину, чтобы получить за нее крупный выкуп. Но влиятельный отец девочки не торопится прощаться с деньгами, а сама малышка оказывается не такой уж и безобидной. Эбигейл — древний кровожадный упырь, затеявший смертельную охоту на своих похитителей, и это не спойлер. Режиссеры Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт рассказали об этом задолго до выхода картины, когда хвастались, что сняли «самый кровавый фильм ужасов в истории».
Режиссерский тандем уже известен любителям жанра. В 2019 году они выдали динамичный комедийный ужастик «Я иду искать». Он настолько оказался хорош, что Мэттью и Тайлеру поручили реанимировать «Крик», с чем они также справились. Свое хвастовство по поводу самого кровавого фильма Беттинелли и Джиллетт тоже оправдали: красной жидкости здесь действительно много. Смущает только то, что в какой-то момент постановщики отчего-то решили придать смысл происходящему и рассказали, что Эбигейл (Алиша Вейр), оказывается, все это делает, чтобы вернуть расположение отца, еще более древнего вампира.
«Кукушка»
Самый страшный момент фильма «Кукушка» — это погоня, в которой героиня Хантер Шафер мчится от преследовательницы, странной женщины, издающей птичьи трели. Тут и игра теней, падающих на асфальт от уличных фонарей, и эффект неожиданности, и переживания за Гретхен.
Гретхен — трудный подросток, которая вместе с новой семьей отца переезжает в Баварские Альпы. Девушка устраивается на подработку в отель, главой которого оказывается безумный ученый, и он уже много лет ставит эксперименты над курортниками.
«Кукушка» полна отсылок — режиссер Тилман Сингер обращается к таким культовым картинам, как «Сияние», «Твин Пикс» и «Солнцестояние». Кроме того, Сингер обыгрывает киношные стереотипы. Например, детектив, напавший на след маньяка, — типичный персонаж из боевиков 80-х или 90-х.
«Не говори никому»
Семья англичан на отдыхе в Италии знакомится с американцами, воспитывающими сына. Герои быстро находят общий язык с новыми знакомыми и получают от них приглашение нанести им визит. Когда оно повторяется, Луиза, Бен и Агнес отправляются в гости.
«Не говори никому» — это почти сольное выступление звезды «Сплита» Джеймса МакЭвоя. Его персонаж Пэдди с самой первой минуты перетягивает на себя зрительское внимание: он то подпевает любимой группе, то отпускает скабрезные шуточки, то чуть ли не дубасит сына. Ясно одно — дружба с таким ничем хорошим не закончится. Бен и Луиза понимают это отчетливо, но, боясь обидеть хозяев, продолжают оставаться у них в доме до последнего.
«Виды доброты»
Фильм Йоргоса Лантимоса состоит из трех историй, объединенных загадочным персонажем R.M.F. (названия глав звучат как «Смерть R.M.F.», «R.M.F. летит» и «R.M.F. ест сэндвич»). В первой части рассказывается о начальнике и подчиненном, во второй — о жене и муже, третья о поисках последовательницы жуткого культа.
Каждый фильм греческого режиссера — это абсурд, граничащий с безумием, но от которого невозможно оторвать взгляд. В «Видах доброты» Лантимос исследует абьюз в разных его проявлениях, и к чему он может привести. Актерский состав впечатляет: наряду с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо, одного из главных персонажей сыграл Джесси Племонс, известный по сериалам «Черное зеркало», «Фарго» и «Во все тяжкие».
«Судная ночь в Аркадии»
Удивительна судьба Николаса Кейджа: сначала он блистал в Голливуде, собирая всевозможные награды, потом про него забыли, позже он стал завсегдатаем трешевого кино, а сейчас снова на вершине.
Своим присутствием Кейдж украсил фильм «Судная ночь в Аркадии», историю о братьях, живущих в мире, где после захода солнца на улицу выползают чудовища. Однажды один из них не успевает добраться до дома. Обеспокоенный отец, которого и сыграл Николас, отправляется на его поиски, оставив второго сына одного.
«Судная ночь в Аркадии» — камерная история: действие в основном разворачивается в сельском доме. Также нет предыстории, откуда взялись монстры, но это просмотру не мешает. Создатели картины, в частности режиссер Бенжамин Брюэр, сделали все, чтобы добавить саспенса и напугать зрителя.
«Тихое место: День первый»
Мир стал настолько шумным, что однажды Джон Красински придумал историю «Тихое место», в которой на каждый звук, издаваемый человеком, реагируют жуткие монстры. Эстафету подхватил Майкл Сарноски, и в 2024 году вышел фильм «Тихое место: День первый».
По сюжету Сэм, которой осталось жить не так много, застает самое начало апокалипсиса, и единственное, что не дает ей лечь и умереть — это желание съесть пиццу. За ней героиня и отправляется в компании своего кота и студента, которого встречает по пути.
Несмотря на изобилие чудовищ, «Тихое место: День первый» совсем не о них. Он о способности оставаться человеком в экстремальных условиях, о самопожертвовании ради другого. Финал у картины предсказуемый, но оставляет светлое чувство, что для жанра, в котором он снят, довольно необычно.