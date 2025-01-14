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Звезда «Папиных дочек» снялась в чулках и мини-шортах

Лиза Арзамасова выложила фото в необычном виде в соцсети

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова снялась в чулках и мини-шортах. Актриса опубликовала фото в соцсети.

Елизавета Арзамасова / фото: соцсети
Елизавета Арзамасова / фото: соцсети

29-летняя Арзамасова показала результат недавней фотосессии с кроликами. На одном из кадров актриса предстала в черном укороченном жакете с золотой вышивкой, мини-шортах, чулках, сетчатых перчатках, кольцах и серьгах. На другом снимке знаменитость позировала в голубом костюме в гусарском стиле, состоящем из жакета и шортов. Визажист сделал артистке макияж с черными стрелками, блестящими тенями и розовыми губами, а стилист — объемную укладку.

8 августа 2024 года Арзамасова родила дочь от фигуриста Ильи Авербуха. Супруги назвали девочку Лией. Актриса выписалась из больницы только 14 августа, отметив, что за эти дни смогла спокойно прийти в себя. У пары также есть общий трехлетний сын Лев.

Продюсер ледовых шоу старше артистки на 22 года. Пара скрывала свой роман, однако в сентябре 2020 года влюбленные публично подтвердили отношения в эфире шоу «Вечерний Ургант», а через три месяца поженились.