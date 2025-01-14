Ева Лонгория пожертвовала миллион долларов на фоне пожаров в Лос-Анджелесе

На днях актриса решила расширить благотворительную помощь до одного миллиона долларов, включив в эту сумму денежное вознаграждение от премии «За мужество и вежливость», которую она получила в марте минувшего года. Эти средства будут распределены между сотрудниками экстренных служб и семьями, которые пострадали от бедствия.