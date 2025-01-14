Ева Лонгория пожертвовала миллион долларов на фоне пожаров в Лос-Анджелесе

Ева Лонгория рассказала о лесных пожарах в Лос-Андежелесе. Первоначально, узнав о катастрофе, она сделала пожертвование в размере 50 тысяч долларов.
На днях актриса решила расширить благотворительную помощь до одного миллиона долларов, включив в эту сумму денежное вознаграждение от премии «За мужество и вежливость», которую она получила в марте минувшего года. Эти средства будут распределены между сотрудниками экстренных служб и семьями, которые пострадали от бедствия.
Известно, что знаменитость была вынуждена эвакуироваться из своего особняка в Южной Калифорнии из-за непосредственной близости к очагу пожара.
«Мы решили уехать, потому что нас предупредили, а затем мы продолжали получать сигналы тревоги. Это была сумасшедшая неделя. Разрушительная для стольких людей».
По информации Daily Mail, в ближайшее время Лонгория намерена возвратиться в Лос-Анджелес для участия в волонтерской деятельности, направленной на помощь пострадавшим. Ева поделилась, что уже подготовила свой гардероб для передачи вещей тем, кто в них нуждается.
Ранее сообщалось, что Джейми Ли Кертис пожертвовала $1 млн пострадавшим от пожаров.