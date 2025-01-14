Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ева Лонгория пожертвовала миллион долларов на фоне пожаров в Лос-Анджелесе

Актриса намерена участвовать в волонтерской деятельности
Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media.ru

Ева Лонгория рассказала о лесных пожарах в Лос-Андежелесе. Первоначально, узнав о катастрофе, она сделала пожертвование в размере 50 тысяч долларов.

На днях актриса решила расширить благотворительную помощь до одного миллиона долларов, включив в эту сумму денежное вознаграждение от премии «За мужество и вежливость», которую она получила в марте минувшего года. Эти средства будут распределены между сотрудниками экстренных служб и семьями, которые пострадали от бедствия.

Известно, что знаменитость была вынуждена эвакуироваться из своего особняка в Южной Калифорнии из-за непосредственной близости к очагу пожара.

«Мы решили уехать, потому что нас предупредили, а затем мы продолжали получать сигналы тревоги. Это была сумасшедшая неделя. Разрушительная для стольких людей».

По информации Daily Mail, в ближайшее время Лонгория намерена возвратиться в Лос-Анджелес для участия в волонтерской деятельности, направленной на помощь пострадавшим. Ева поделилась, что уже подготовила свой гардероб для передачи вещей тем, кто в них нуждается.

Ранее сообщалось, что Джейми Ли Кертис пожертвовала $1 млн пострадавшим от пожаров.