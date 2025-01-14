Возлюбленную Лиама Хемсворта сравнили с его бывшей женой Майли Сайрус

В 2019 году Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус. Позже поп-исполнительница выпустила клип на песню Flowers, в которой пела о неудачных отношениях. Клип вышел в день рождения Хемсворта. В начале сентября 2023 года певица впервые откровенно рассказала о своем браке с голливудским актером.