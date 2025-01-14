Возлюбленную Лиама Хемсворта сравнили с его бывшей женой Майли Сайрус

Возлюбленную Лиама Хемсворта, Габриэллу Брукс, сравнили с бывшей женой актера Майли Сайрус. Об этом сообщает издание Daily Mail.
13 января Хемсворту исполнилось 35 лет. Габриэлла Брукс решила публично поздравить возлюбленного с днем рождения и опубликовала в соцсети совместные фото. На одном из снимков влюбленные позировали вместе в автомобиле, а на другом обнимались на закате.
Интернет-пользователи отметили, что новая девушка Хемсворта внешне напоминает Майли Сайрус.
«Ты выглядишь как Майли», «Майли, это ты?», «Она похожа на Майли в период работы с Disney. И одевается как-то так же. Странно», — писали интернет-пользователи в комментариях.
В 2019 году Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус. Позже поп-исполнительница выпустила клип на песню Flowers, в которой пела о неудачных отношениях. Клип вышел в день рождения Хемсворта. В начале сентября 2023 года певица впервые откровенно рассказала о своем браке с голливудским актером.