Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Возлюбленную Лиама Хемсворта сравнили с его бывшей женой Майли Сайрус

Габриэлла Брукс поздравила актера с днем рождения в соцсетях
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс, фото: соцсети
Лиам Хемсворт и Габриэлла Брукс, фото: соцсети

Возлюбленную Лиама Хемсворта, Габриэллу Брукс, сравнили с бывшей женой актера Майли Сайрус. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
Лиам Хемсворт и Майли СайрусИсточник: Legion-Media.ru

13 января Хемсворту исполнилось 35 лет. Габриэлла Брукс решила публично поздравить возлюбленного с днем рождения и опубликовала в соцсети совместные фото. На одном из снимков влюбленные позировали вместе в автомобиле, а на другом обнимались на закате.

Интернет-пользователи отметили, что новая девушка Хемсворта внешне напоминает Майли Сайрус.

«Ты выглядишь как Майли», «Майли, это ты?», «Она похожа на Майли в период работы с Disney. И одевается как-то так же. Странно», — писали интернет-пользователи в комментариях.

В 2019 году Лиам Хемсворт подал на развод с Майли Сайрус. Позже поп-исполнительница выпустила клип на песню Flowers, в которой пела о неудачных отношениях. Клип вышел в день рождения Хемсворта. В начале сентября 2023 года певица впервые откровенно рассказала о своем браке с голливудским актером.