Чистая, немного детская внешность с распахнутым взглядом: такой Евгения Добровольская запомнилась в фильме Павла Чухрая «Клетка для канареек». В картине она сыграла раненого жестокой реальностью подростка — Олесю, которая бежит из дома, чтобы встретить на вокзале отца. И только в конце Олеся узнает, что он, оказывается, умер. Но пока героиня ждет, то знакомится с таким же одиноким Витькой. Запертыми в клетке канарейками ощущают себя эти дети, и их драма откликается многим поколениям таких же потерянных детей.