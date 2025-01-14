Новость, которая разнеслась 10 января, стала неожиданностью для многих, поскольку Евгения Добровольская не распространялась об онкологическом заболевании и продолжала играть.
Лучший способ почтить память Добровольской — вспомнить самые яркие ее роли, которые заставляли восхищаться талантом, харизмой и неповторимой внешностью.
33 года на подмостках
В Московском художественном театре имени Чехова Евгения Добровольская служила с 1991 года. Первой ролью в МХТ стала Нина Заречная — одна из главных героинь в знаменитой «Чайке». Успех пришел быстро, поэтому актрисе начали предлагать персонажей в спектаклях «Горе от ума», «Борис Годунов», «Господа Головлевы» и многих других. Евгения Владимировна была очень предана работе, отдавалась ей целиком. И даже когда болела, выходила на сцену.
«Клетка для канареек»
Чистая, немного детская внешность с распахнутым взглядом: такой Евгения Добровольская запомнилась в фильме Павла Чухрая «Клетка для канареек». В картине она сыграла раненого жестокой реальностью подростка — Олесю, которая бежит из дома, чтобы встретить на вокзале отца. И только в конце Олеся узнает, что он, оказывается, умер. Но пока героиня ждет, то знакомится с таким же одиноким Витькой. Запертыми в клетке канарейками ощущают себя эти дети, и их драма откликается многим поколениям таких же потерянных детей.
Актриса сыграла еще в 50 фильмах и сериалах. Но эта роль — пронзительная и искренняя — остается одной из самых ярких в ее карьере. В 1998 году Добровольская была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации, в 2005-м получила звание народной. Также у нее порядка десяти престижных международных и российских наград, в том числе за «Канареек».
«Королева Марго»
Эта работа принесла Евгении Добровольской широкую известность и признание критиков. Исторический сериал «Королева Марго» повествует о событиях во Франции XVI века. Роль, по словам самой актрисы, была одной из наиболее сложных и увлекательных в ее творчестве, несмотря на то, что съемки продолжались более двух лет и требовали значительных физических и эмоциональных затрат.
«Кризис среднего возраста»
В картине Гарика Сукачева и очень еще по тем временам неформального сценариста Ивана Охлобыстина собралось большое количество звезд — Дмитрий Харатьян, Михаил Ефремов, Александр Балуев, Федор Бондарчук, Дарья Мороз. Одну из главных ролей — медсестры, которая работает с главным героем в одной бригаде скорой помощи, исполнила Евгения Добровольская.
Беспросветные реалии 90-х существенно украсили песни Сукачева. Их в фильме много, и позже они вышли отдельным альбомом. Поэтому лента стала настоящим культурным явлением.
«Артистка»
Сюжет в фильме Станислава Говорухина о доброй, талантливой, но очень одинокой и невезучей актрисе во многом напоминает реальную судьбу исполнительницы главной роли. Только ее героине везет больше: благодаря любящей подруге и стечению обстоятельств артистка сначала встречает мужчину своей жизни, а следом подтягивается и профессиональное счастье.
Актерский ансамбль здесь потрясающий. Помимо Добровольской зритель с удовольствием наблюдает за талантливой игрой Александра Абдулова, Михаила Ефремова, Марии Ароновой и Юрия Степанова.
«Двойная сплошная»
Сериал рассказывает о предприимчивой и изворотливой Анне. Она живет на два города и на две семьи. С одним из мужей у нее даже есть дети. Но новая беременность переворачивает все с ног на голову.
16-серийная теленовелла получилась очень живой, несмотря на неправдоподобность сюжета, а актерская игра, обилие талантливых и красивых людей в кадре сделали эту мелодраму очень популярной.
«Счастье по рецепту»
Сюжет этого сериала взят из книги Екатерины Вильмонт «Курица в полете», и название как нельзя лучше описывает главную героиню в исполнении Добровольской — взъерошенную, неустроенную, готовую строить отношения с самой неподходящей партией. Сильный актерский состав, яркие персонажи и сюжет с большой долей юмора делают эту работу режиссера Дмитрия Брусникина популярной и многократно пересматриваемой.
«На тебя уповаю»
В драме Елены Цыплаковой Евгения Добровольская исполнила тяжелую и эмоционально насыщенную роль женщины, отказавшейся от своего новорожденного ребенка. Терзаемая чувством вины и прошедшая через лечение героиня пытается найти искупление, устроившись работать в детском доме по рекомендации священника. Картина поднимает вопросы прощения, покаяния и стремления к лучшей жизни.
«Время года зима»
В 2022 году вышел драматичный, пронзительный фильм, который стал одним из последних крупных проектов актрисы. История рассказывает о том, как смертельно больная мать и дочь пытаются восстановить давно утраченную близость.
Картина глубокая, тяжелая, и она о том, как глупо мы тратим бесценное время на обиды, гордость, вместо того, чтобы быть с родными рядом и любить их.