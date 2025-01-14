В Москве простились с Евгенией Добровольской

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прощание с народной артисткой РФ Евгенией Добровольской завершилось на Основной сцене Московского художественного театра им. А. П. Чехова (МХТ), передает корреспондент ТАСС.
На церемонии прощания присутствовали родные и друзья артистки, а также народный артист России Константин Хабенский, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, народный артист России Авангард Леонтьев, заслуженный артист России Игорь Золотовицкий, заслуженная артистка России Марина Брусникина, заслуженная артистка России Юлия Пересильд, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие коллеги актрисы. Десятки зрителей и поклонников Добровольской заполнили зал Основной сцены МХТ.
На прощание пришла дочь Натальи Теняковой Дарья Юрская и передала слова матери: «Женечка, тебя называли чудом, ты была чудом. Ты была замечательной, умнейшей и сложной актрисой. Я обожала с тобой играть, ты была изумительной партнершей». В речи Тенякова подчеркнула, что для нее это не просто потеря, горе, но и чудовищная несправедливость.
Заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий сообщил, что Добровольская провела последние дни в больнице, сражаясь с болезнью.
«26 декабря ребята к ней ездили, и как устроили ей шестидесятилетие, привезли рояль, договаривались с врачами, врачи были вокруг. Она что-то просила для нее спеть, рассказать. До последних дней она хотела жить, она боролась» — сказал Золотовицкий.
Заслуженный артист РФ также подчеркнул, что Добровольская не согласилась быть в хосписе, она хотела быть в больнице, в которой врачи все делали, чтобы облегчить ей жизнь и спасти ее.
Народный артист России Игорь Верник назвал Добровольскую актрисой с рождения, отметив ее умение отдаться сцене.
«Она родилась актрисой. Так редко бывает, но это — ее случай. У нее было два дома: театр и ее дом. И здесь она тоже умела отдаваться. Актрисы редко умеют так соединять в себе актрису и мать, жену или друга», — сказал артист во время прощания в МХТ им. Чехова.
«Спасибо тебе, эта сцена помнит тебя. Здесь, в этом пространстве живут души актеров. Ты будешь жить здесь всегда», — заключил артист.
Отпевание начнется в 13:00 мск в Храме святителя Николая на Трех Горах, после чего актрису похоронят на Троекуровском кладбище.
В пятницу в МХТ им. Чехова сообщили, что Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет. Там отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью. По словам источника ТАСС, близкого к окружению актрисы, у нее было онкологическое заболевание.
Евгения Добровольская родилась 26 декабря 1964 года в Москве. В 1987 году окончила ГИТИС, где училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, и начала служить в МХАТ им. М. Горького, в 1989—1990 гг. — в Театре Табакова и «Современнике-2». В 1991 г. актриса пришла в МХТ имени Чехова. На сцене в Камергерском переулке она исполнила множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.