В Москве простились с Евгенией Добровольской

«Она родилась актрисой. Так редко бывает, но это — ее случай. У нее было два дома: театр и ее дом. И здесь она тоже умела отдаваться. Актрисы редко умеют так соединять в себе актрису и мать, жену или друга», — сказал артист во время прощания в МХТ им. Чехова.