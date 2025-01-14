Голливудского актера Хью Джекмана засняли за страстным поцелуем с новой возлюбленной, артисткой Саттон Фостер. Фото опубликовано на сайте Daily Mail.
Папарацци подловили 56-летнего Джекмана и 49-летнюю Фостер, когда те стояли у машины на парковке. Актеров запечатлели после того, как они посетили заведение In-N-Out Burger в Сан-Фернандо, Калифорния. Артист был одет в черное поло, брюки, очки и лоферы, а его возлюбленная предпочла рубашку, брюки и кроссовки.
Недавно Хью Джекмана сфотографировали на свидании с актрисой Саттон Фостер в Калифорнии. Актер был одет в темный бомбер и белые джинсы, а его спутница — в бежевый тренч поверх оливкового платья. Образ актриса дополнила черными лодочками и сумкой из кожи. Пара держалась за руки во время прогулки.
До этого Джекман был женат на Деборре-Ли Фернесс. Они познакомились на съемках сериала «Коррелли». Женщина старше актера на 13 лет. В браке с Джекманом Деборра-Ли пережила несколько выкидышей. После этого актеры усыновили двоих детей — сына Оскара и дочь Аву Элиот. 16 сентября 2023 года стало известно, что Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс разводятся после 27 лет брака.