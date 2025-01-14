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Дом Бена Аффлека посетили агенты ФБР

Сотрудники ФБР были замечены возле дома актера, который находится в Брентвуде, Калифорния
Бен Аффлек
Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

К голливудскому актеру Бену Аффлеку внезапно пришли агенты ФБР. Об этом сообщает издание Page Six.

12 января сотрудники ФБР были сфотографированы возле дома Бена Аффлека, который находится в Брентвуде, Калифорния. Представитель пресс-службы агентства сообщил журналистам, что члены оперативной группы заходили к жителям района Пасифик-Палисейдс «в связи с несанкционированной активностью беспилотных летательных аппаратов».

По информации источника, агенты ФБР хотели узнать, остались ли у Бена Аффлека записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как частный беспилотник повредил один из пожарных самолетов.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

До этого сообщалось, что Бен Аффлек уехал из своего дома из-за пожара. Журналисты писали, что актер направился к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой проживают их дети.