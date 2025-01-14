Дом Бена Аффлека посетили агенты ФБР

К голливудскому актеру Бену Аффлеку внезапно пришли агенты ФБР. Об этом сообщает издание Page Six.
12 января сотрудники ФБР были сфотографированы возле дома Бена Аффлека, который находится в Брентвуде, Калифорния. Представитель пресс-службы агентства сообщил журналистам, что члены оперативной группы заходили к жителям района Пасифик-Палисейдс «в связи с несанкционированной активностью беспилотных летательных аппаратов».
По информации источника, агенты ФБР хотели узнать, остались ли у Бена Аффлека записи с камер видеонаблюдения, на которых было видно, как частный беспилотник повредил один из пожарных самолетов.
7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.
До этого сообщалось, что Бен Аффлек уехал из своего дома из-за пожара. Журналисты писали, что актер направился к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой проживают их дети.