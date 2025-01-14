Успех Юры Борисова, которого за роль в фильме Шона Бэйкера «Анора» номинировали на «Золотой глобус», заставил вспомнить и других наших артистов, кто блистал в масштабных блокбастерах и стриминговых сериалах. И речь не только об Александре Петрове.
1. Юрий Колокольников
В армии поклонниц харизматичного блондина прибыло после ошеломительного успеха сериала HBO «Игра престолов». В экранизация романов Джорджа Р. Р. Мартина Юрий Колокольников воплотил образе Стира — вождя клана теннов из одичалых. Роль была небольшая, но ее вполне хватило, чтобы обратить внимание голливудских продюсеров.
Колькольников засветился в боевике «Телохранитель киллера», где его коллегами по съемочной площадке были Гари Олдман и Сальма Хайек; снялся с Джерардом Батлером в боевике «Хантер Киллер» и с Райаном Рейнольдсом в «Призрачной шестерке». Колоритного актера пригласил и Кристофер Нолан — в научно-фантастическом боевике «Довод» Юрий исполнил роль помощника русского олигарха, которого сыграл Кеннет Брана.
2. Владимир Машков
Ученик Олега Табакова ярко себя проявил не только в российском кино. Владимир Машков снялся в четвертой франшизе боевика с Томом Крузом «Миссия невыполнима: Протокол Фантом». Ему достался образ офицера ФСО Анатолия Сидорова, преследующего неуловимого агента Итана Ханта.
Нашлось время в плотном рабочем графике актера для ролей в фильмах: «В тылу врага» с Оуэном Уилсоном, «15 минут славы» с Робертом Де Ниро, в «Танцах в “Голубой игуане”» с Дэрил Ханной и сериале «Шпионка» с Дженнифер Гарнер. Примечательно, что известность за рубежом Машков получил в конце 90-х — в 1998 году картина «Вор» с его участием была номинирована на американскую кинопремию «Оскар».
3. Константин Хабенский
Знакомство звезды сериала «Метод» с голливудскими холмами произошло благодаря приглашению Тимура Бекмамбетова сняться в его блокбастере «Особо опасен». Причем коллегами Константина Хабенского по площадке стали Анджелина Джоли и Джеймс МакЭвой. Всего две минуты экранного времени открыли дорогу в мир западного кино. В британском триллере «Шпион, выйди вон!» Хабенский сыграл русского дипломата, а в приключенческом боевике «Черное море» он работал в команде с Джудом Лоу.
Довелось Константину Юрьевичу пересечься на съемках и с Брэдом Питтом, правда, кадры с Хабенским из «Войны миров Z» вырезали при монтаже. Сам артист скромно отмечал, что его появление в Голливуде особо не заметили, зато остались приятные впечатления от общения с американскими звездами, в частности Гари Олдманом.
4. Григорий Добрыгин
Молодому актеру не пришлось долго обивать пороги зарубежных кинокомпаний. После успеха фильма Алексея Попогребского «Как я провел этим летом» Григория Добрыгина охотно стали приглашать на международные съемки. Сначала фильмография россиянина пополнилась немецким фильмом «Четвертая власть», а затем шпионской драмой «Самый опасный человек», причем партнерами в последней выступили Рэйчел МакАдамс и Уиллем Дефо.
Вместе с Джудом Лоу Григорий снялся в приключенческом боевике «Черном море», а в шпионском триллере «Такой же предатель, как и мы» его имя в титрах соседствовало с именем Юэна МакГрегора. Российский актер вспоминал, как волновался перед сценами со звездами мирового масштаба, и даже терял голос, но найти общий язык с иностранцами оказалось легко благодаря их поддержке.
5. Игорь Жижикин
Свою артистическую карьеру Игорь Жижикин начинал в цирке. Удача улыбнулась актеру, когда ему предложили сняться в сериале «Шпионка». А в детективный триллер «Кровавая работа» Жижикина пригласил сам Клинт Иствуд.
Игоря Жижикина можно также увидеть в детективном экшене «Турист» с Анджелиной Джоли и Джонни Деппом, триллере «Защитник» с Джейсоном Стэйтемом и вышеупомянутом боевике «Хантер Киллер». Но самая яркая роль у актера была в четвертой части франшизы «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа», где он сыграл полковника Довченко. Даже Квентин Тарантино сделал комплимент артисту, отметив, что колоритные злодеи в Голливуде всегда нужны.
6. Данила Козловский
Звезда российских кинохитов «Мы из будущего», «Легенда №17» и «Экипаж» показал, на что способен, и за границей. Данила Козловский снялся в последнем сезоне исторической саги «Викинги», представ в образе князя Олега, и засветился в финальном эпизоде первого сезона «МакМафии». В комедийном хорроре «Академия вампиров» Даниле досталась роль Дмитрия Беликова, в которого влюбляется героиня Зои Дойч.
Кардинальное перевоплощение случилось в российско-американском фантастическом боевике «Хардкор», в котором Козловский сыграл слепого альбиноса-киллера, обладающего телекинезом. По словам Данилы, эта роль помогла избавиться ему от прилипчивого амплуа романтического героя.
7. Александр Петров
В шпионском триллере Люка Бессона «Анна» Александр Петров исполнил роль бойфренда главной героини, которую сыграла топ-модель Саша Лусс. Большой удачей для российской звезды стало приглашение сняться у легендарного режиссера Романа Полански. В черной комедии «Дворец» герой Петрова (русский бандит, который сорит деньгами) приезжает в фешенебельный отель, чтобы встретить Новый год как можно экстравагантней. Партнерами Александра по съемочной площадке стали Фанни Ардан, Микки Рурк и другие звезды.
8. Алексей Серебряков
Солидный послужной список актера регулярно пополняется проектами зарубежного производства. В британском сериале «МакМафия» Алексей Серебряков сыграл отца главного героя — Дмитрия Гудмана. В комедийном боевике Ильи Найшуллера «Никто» ему досталась роль криминального авторитета Юлиана Кузнецова. В нашумевшей «Аноре» Серебряков воплотил образ олигарха Николая Захарова. Актер появляется на экране во второй половине фильма — его персонаж прилетает на частном самолете в Америку, чтобы разобраться с внезапной женитьбой сына (Марк Эйдельштейн).
Комедийная драма Шона Бейкера получила немало восторженных отзывов, но российские поклонники выразили сожаление, что у колоритных родителей Вани (Галину Захарову сыграла Дарья Екамасова) было недостаточно экранного времени.