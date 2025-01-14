Вместе с Джудом Лоу Григорий снялся в приключенческом боевике «Черном море», а в шпионском триллере «Такой же предатель, как и мы» его имя в титрах соседствовало с именем Юэна МакГрегора. Российский актер вспоминал, как волновался перед сценами со звездами мирового масштаба, и даже терял голос, но найти общий язык с иностранцами оказалось легко благодаря их поддержке.