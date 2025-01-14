Объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Объявление списка номинантов на премию «Оскар» перенесли на 23 января на фоне пожаров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Об этом 13 января сообщил журнал Variety.
«Организаторы церемонии вручения премии “Оскар” объявили об изменениях в графике проведения, продлении периода голосования по номинациям и переносе ключевых мероприятий в связи с продолжающимися лесными пожарами в Лос-Анджелесе», — уточняется в публикации.
Таким образом, период голосования продлится до пятницы, 17 января, до 17:00 по тихоокеанскому времени (18 января 04:00 мск). Номинанты будут объявлены в четверг, 23 января, в 05:30 утра по тихоокеанскому времени (23 января 16:30 мск).
В издании уточнили, что 97-я церемония вручения премии «Оскар» по-прежнему запланирована на воскресенье, 2 марта, в театре «Долби» в Лос-Анджелесе.
Ранее, 8 января, стало известно, что объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли с 17 на 19 января из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Кроме того, из-за распространения пожара в Палисейдс было отменено несколько премьер и временно приостановлено производство телевизионных шоу.
О многочисленных лесных пожарах в Лос-Анджелесе сообщалось 8 января. По последним данным, число погибших выросло до 24 человек. Тушение продолжается, сильный ветер подпитывает огонь, спасательным бригадам не хватает воды. В связи с возгораниями в штате объявили режим крупного стихийного бедствия.
Прогнозируемый ущерб от пожаров составит порядка $52−57 млрд. Было уничтожено более 12,3 тыс. строений. Территория, охваченная лесными пожарами в Лос-Анджелесе, согласно данным от 13 января, уже превышает площадь Лихтенштейна. Огнем объяты 40 306 акров (163 кв. км). При этом площадь Лихтенштейна составляет 160 кв. км.