Объявление номинантов на «Оскар» снова перенесли из-за пожаров в Калифорнии

Ранее, 8 января, стало известно, что объявление номинантов на премию «Оскар» перенесли с 17 на 19 января из-за лесных пожаров в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Кроме того, из-за распространения пожара в Палисейдс было отменено несколько премьер и временно приостановлено производство телевизионных шоу.