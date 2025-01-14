Леонардо ДиКаприо обвинили в лицемерии

Еще в 1998 году ДиКаприо основал фонд Leonardo DiCaprio Foundation, который более чем за 20 лет своей работы профинансировал свыше 200 различных экологических проектов. Актер выделил более $80 млн на гранты, направленные на борьбу с изменением климата. Также, отмечает Daily Mail, примерно в то же время в Мексику прибыл американский актер и сценарист Ларри Дэвид.