Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет

Актриса театра и кино польского происхождения Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Союзе актеров польских сцен.
«Мы с сожалением сообщаем очень печальную новость. Умерла Барбара Рыльска», — приводит сообщение союза издание Onet.
Актриса скончалась 11 января.
Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года. Она окончила Варшавскую Академию драматического искусства и начала актерскую карьеру в Варшавском театре комедии, затем выступала в Варшавском театре Людовы, после, по 2013 год, — в театре «Квадрат».
Она получила известность благодаря таким картинам, как «Квартиранты», «Особняк на Зеленой», «Адам и Ева», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа», а также выступала как певица. Рыльску прозвали польской Марлен Дитрих.