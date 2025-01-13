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Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет

Актриса скончалась 11 января
Барбара Рыльска в фильме «Особняк на Зеленой» (1963)
Барбара Рыльска в фильме «Особняк на Зеленой» (1963)

Актриса театра и кино польского происхождения Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет. Об этом сообщили в Союзе актеров польских сцен.

«Мы с сожалением сообщаем очень печальную новость. Умерла Барбара Рыльска», — приводит сообщение союза издание Onet.

Актриса скончалась 11 января.

Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года. Она окончила Варшавскую Академию драматического искусства и начала актерскую карьеру в Варшавском театре комедии, затем выступала в Варшавском театре Людовы, после, по 2013 год, — в театре «Квадрат».

Она получила известность благодаря таким картинам, как «Квартиранты», «Особняк на Зеленой», «Адам и Ева», «Разыскиваемый, разыскиваемая», «Юлия, Анна, Геновефа», а также выступала как певица. Рыльску прозвали польской Марлен Дитрих.