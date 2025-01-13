Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет

Рыльска родилась в Варшаве 20 января 1936 года. Она окончила Варшавскую Академию драматического искусства и начала актерскую карьеру в Варшавском театре комедии, затем выступала в Варшавском театре Людовы, после, по 2013 год, — в театре «Квадрат».