Холли Берри нашла способ помочь пострадавшим от пожара в Калифорнии

«Если вы живете в районе Южной Калифорнии, я призываю вас сделать то же самое. Это то, что мы можем сделать прямо сейчас — помочь семьям, которые сегодня нуждаются в самом необходимом!» — подписала она ролик, который набрал 97,5 тысячи лайков.