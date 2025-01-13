Стало известно, на что пошел Билл Скарсгард ради съемок в «Носферату»

По словам гримера, Скарсгарду пришлось носить около 10 протезов на лице, а также еще 60 на теле ради роли. Протезы, заявил он, одновременно устанавливали 16 человек. Он сравнил этот процесс с пит-стопом на автогонках, когда спортивные машины останавливаются во время гонки для смены шин и прочего.