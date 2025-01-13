Кэрри Брэдшоу — главная героиня сериала HBO «Секс в большом городе», созданного автором культовых хитов «Беверли-Хиллз 90210» и «Мелроуз Плэйс» Дарреном Старом. История о нью-йоркской журналистке и ее подругах был настолько популярным, что получил продолжение в виде двух полнометражных фильмов. Позже вышел приквел «Дневники Кэрри», а премьера сиквела «И просто так» состоялась сравнительно недавно — в декабре 2021 года.
Постарались собрать всю информацию о Кэрри Брэдшоу: кто был мужчиной ее мечты и о чем она писала в своей колонке; какие платья и туфли она носила на улицах Нью-Йорка и как ее образ стал иконой. А еще ответим на один из самых популярных вопросов — какой же рост у Брэдшоу?
Кто такая Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу — культовый персонаж сериала «Секс в большом городе» и нескольких полнометражных продолжений. Наблюдая за ее приключениями в поисках идеального партнера, которые охватили шесть сезонов, зрительницы переживали едва ли не больше, чем за самих себя.
Кто же такая Кэрри Брэдшоу? Журналистка, ведущая авторскую колонку об отношениях в журнале The New York Star, светская львица, которая обожает шумные тусовки Нью-Йорка, шопоголик, коллекционер туфель и хорошая подруга.
Миллионы зрительниц полюбили Кэрри за непредсказуемость и сумасбродство. А те ошибки, которые она постоянно совершает, сделали ее понятной и близкой публике. Этот феномен можно объяснить, ведь автор книги, вошедшей в основу сериала, Кендес Бушнелл писала образ с себя.
Биография Кэрри Брэдшоу
Кэрри Брэдшоу похожа на город, в котором живет — такая же яркая, многоликая и экстравертная. Она стала иконой стиля, культовой героиней эпохи, про нее было было написано столько, сколько не пишут и про иных звезд. И даже личное досье на нее имеется.
Полное имя: Кэрри Брэдшоу
Место рождения: Нью-Йорк, США (в сериале не уточняется, но предполагается, что она родилась в одном из пригородов Нью-Йорка)
Возраст: в 6-м сезоне «Секса в большом городе» ей исполнилось 38 лет, а в сиквеле «И просто так» — 56.
Рост: 160 см
Вес: 55 кг
Титулы: журналистка, писательница, ведущая колонки Sex and the City в газете The New York Star
Друзья: Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк, Саманта Джонс — ее три близкие подруги, с которыми она делит все радости и невзгоды
Образование: высшее образование, но конкретное учебное заведение и специализация не указаны
Профессия: журналистка, писательница, в дальнейшем — автор книги на основе своей колонки
Место проживания: Нью-Йорк, Манхэттен, квартира в районе Верхний Ист-Сайд
Хобби и увлечения: мода, шоппинг, коллекционирование обуви (особенно туфель от Manolo Blahnik), ночная жизнь Нью-Йорка
Знаковые отношения: у Кэрри было несколько романов, но самыми важными, сложными и продолжительными стали ее отношения с мужчиной ее мечты Мистером Бигом
Любимые места: манхэттенские кафе и рестораны, бутики модных дизайнеров, ночные клубы
Известные фразы: «Я не могла не задаться вопросом...» — классическая фраза, с которой она часто начинает свои колонки
Внешность и характер Кэрри
Кэрри — одна из тех, кого невозможно не заметить и прежде всего из-за ее любви к ярким и необычным нарядам. Она вполне может надеть платье от кутюр с кроссовками, юбку-тюльпан с простым обтягивающим топом или шубу с босоножками. Героиня выделяется из толпы, привлекает к себе взгляды и наслаждается вниманием к ее персоне.
Кэрри — миниатюрная, изящная, стройная красотка с копной светлых волнистых волос. И характер у нее такой же яркий и заметный. Она настоящий романтик и ищет баланс между тем, чтобы оставаться независимой, но при этом быть любимой. Порой Кэрри может казаться легкомысленной, а в какие-то моменты инфантильной, но за ее светским лоском скрывается чувствительная и рефлексирующая натура. Она постоянно задается вопросами о жизни, любви и отношениях, не боясь выставлять свои эмоции напоказ.
Семья Кэрри Брэдшоу
О своей семье героиня сериала «Секс в большом городе» говорит нечасто. В сериале ее родители и остальные родственники — это призрачные фигуры, лишь изредка мелькающие в диалогах. Тем не менее они оказали на Кэрри определенное влияние.
Том Брэдшоу
Отец Кэрри — персонаж почти мифический. Том Брэдшоу никогда не появлялся в сериале, но известно, что он покинул семью, когда Кэрри была еще маленькой девочкой. Эта травма осталась с ней на всю жизнь и, конечно же, сыграла роль в доверии к мужчинам (мы видели, как она пыталась понять Мистера Бига). Вакуум Брэдшоу заполняла отношениями, работой и, конечно, роскошными туфлями. Хоть мы и не видим Тома на экране, эта фигура незримо присутствует в ее жизни, напоминая, что не все семейные истории заканчиваются «и жили они долго и счастливо».
Грейс Брэдшоу
Мать Кэрри умерла, когда она была еще подростком. В спин-оффе «Дневники Кэрри» Грейс уделили немного больше внимания, и стало понятно, что трагедия оказала сильное влияние на будущую писательницу. Смерть мамы сделала Брэдшоу сильной, но всегда немного уязвимой, как это и бывает с теми, кто теряет родительскую опеку в юном возрасте. Можно сказать, что Грейс была первой женщиной, которая научила Кэрри тому, как важно быть собой и не бояться идти вперед, даже когда там — неизвестность.
Доррит Брэдшоу
О младшей сестре писательницы зрители узнают в спин-оффе «Дневники Кэрри». Будучи бунтаркой, Доррит регулярно выводила из себя старшую сестру, они конфликтовали. Но это сделало Брэдшоу более терпимой и понимающей.
Дядя Кэрри
В одном из эпизодов спин-оффа упоминается дядя Кэрри, но, как и многие ее родственники, он остается в тени. Нет подробностей о его роли в жизни главной героини. Можно представить, что это тот типаж, который появляется только на семейных торжествах и всегда произносит фразу про то, что пора бы и замуж.
Двоюродные родственники
Как и в случае с дядей, двоюродные родственники Кэрри остаются где-то за кадром. Но если представить, что героиня действительно с ними общалась, то наверняка она вызывала у родни недоумение. Возможно, они так и остались где-то в своей тихой жизни в пригороде.
Тетя из деревни
В «Дневниках Кэрри» была упомянута тетя Кэрри, которая проживала в деревне. Она не играла особой роли в жизни юной Брэдшоу, но вполне могла олицетворять тот мир, от которого героиня сбежала, выбрав себе шумный, модный и непредсказуемый Нью-Йорк.
Семья Кэрри — это скорее фон, нежели важная часть ее жизни, и семейные узы у нее явно не такие крепкие, как дружеские.
Подробная история Кэрри Брэдшоу в сериале «Секс в большом городе»
Вряд ли кто-то не слышал о сериале «Секс в большом городе» — миллионы зрительниц во всем мире, затаив дыхание, следили за приключениями Кэрри, Миранды, Шарлотты и Саманты. Освежим в памяти события, которые происходили с каждой из них в течение шести сезонов.
1-й сезон
В первом сезоне происходит знакомство с персонажами. Кэрри Брэдшоу — журналистка, которая ведет колонку в нью-йоркской газете. Она обожает наряды и коллекционирует туфли от известных брендов. Миранда Хоббс — карьеристка и юрист. Она ищет настоящую любовь, но часто оказывается в комичных ситуациях из-за своих завышенных ожиданий.
Саманта Джонс — сексуальная и раскрепощенная блондинка, владелица PR-агентства. Она не стесняется своих желаний и не обременяет себя длительными отношениями. Шарлотта Йорк трудится в картинной галерее и из всех подруг — самая консервативная. Она мечтает выйти замуж и завести детей.
В первом сезоне сериала мы знакомимся и с мужчиной мечты Кэрри. Героиня сталкивается с ним на улице, а после еще нескольких случайных встреч они устраивают свидание. Кэрри мечтает, чтобы Мистер Биг признался ей в чувствах, но когда этого не происходит, то уходит от него. Подруги поддерживают ее, несмотря на то, что каждая из героинь сталкивается со своими трудностями.
2-й сезон
Кэрри безуспешно пытается забыть мужчину мечты, с головой ныряя в новые приключения, но очередной бойфренд лишь убеждает ее, что затмить Джона Престона (имя его мы узнаем лишь к последней серии 6-го сезона) невозможно. После смерти знакомого Миранды она осознает, как коротка жизнь, и решает возобновить отношения.
Мистер Биг знакомится с подругами Кэрри, и ей кажется, что все изменилось в лучшую сторону, но вскоре Брэдшоу узнает о том, что он переезжает в Париж. Кэрри готова жить на два города, но Биг убеждает ее не делать этого ради него. В итоге влюбленные снова расстаются.
Позже Кэрри узнает о том, что мужчина ее мечты помолвлен с Наташей, хотя сам говорил ей, что после своего первого брака вряд ли когда-нибудь женится снова. Новость становится для Брэдшоу ударом, и она понимает, что все еще любит Бига.
3-й сезон
Кэрри зводит роман с политиком Биллом Келли, но вскоре понимает, что его эксцентричные сексуальные предпочтения совсем не для нее. После этого она встречает дизайнера мебели Эйдана Шоу, с которым у нее, наконец-то, начинаются серьезные отношения.
Однажды Кэрри сталкивается с Бигом и узнает, что он несчастлив в браке. Бывшие любовники решаются на измену, и в результате Кэрри расстается с Эйданом, рассказав ему о своей неверности.
4-й сезон
В четвертом сезоне Кэрри мечется между Бигом и Эйданом, и в конце концов воссоединяется с Шоу. Тот даже делает ей предложение, что пугает Кэрри до тошноты (в буквальном смысле). Брэдшоу пытается убедить себя, что хочет этого, тем более, что с Эйданом она чувствует себя счастливой. Тем временем отношения с Бигом переходят на дружеские рельсы.
5-й сезон
Расставание с мужчиной мечты и Эйданом повлияли на Кэрри в творческом плане. Она углубилась в работу и вскоре получила предложение о создании книги. В издательстве Брэдшоу знакомится с успешным писателем Джеком Бергером, после свидания с которым Кэрри узнает о том, что у него есть девушка. Встреча тем не менее повторяется, и у героев начинается новый роман. Впрочем, отношения заканчиваются спустя непродолжительное время из-за профессиональной ревности Джека к успеху Кэрри.
6-й сезон
У Кэрри новая любовная история — на этот раз с русским художником Александром Петровским. Несмотря на чувства и переезд во Францию, Кэрри не перестает думать о Биге. А познакомившись с бывшей женой Александра, она понимает, что работа для него будет всегда на первом месте.
Мужчина мечты наконец-то понимает, что все-таки любит Кэрри и приезжает за ней в Париж. Это происходит как раз в тот момент, когда она уходит от Петровского.
Мужчины Кэрри Брэдшоу
Если сложить все романы Брэдшоу, то их наберется штук двадцать, если не больше. Кэрри встречались самые разные экземпляры, и это происходило не только для того, чтобы написать колонку — она просто искала того самого.
Джон Престон
Мистер Биг занимает центральное место в романтических увлечениях Кэрри Брэдшоу. Их отношения наполнены страстью, эмоциональными переживаниями и некоторой недосказанностью. Кэрри встречает Джона на улице, когда он помогает ей поднять упавшую сумочку, и первое, что видит Престон, — рассыпавшиеся по асфальту презервативы. Одна встреча влечет за собой столь же случайные и ни к чему не обязывающие столкновения. Все заканчивается приглашением на свидание.
Между Кэрри и Джоном вспыхивает страстный роман, который омрачает то, что Престон не спешит признаваться в любви. Именно это и становится причиной их разрыва. Первого, но не последнего.
После нескольких интрижек Кэрри возобновляет отношения с Бигом. Однако история повторяется, и последней каплей становится то, что Джон собирается уехать в Париж. Герои вновь расстаются.
Для Кэрри становится настоящим ударом, когда она узнает, что мужчина ее мечты помолвлен с другой. Она заводит роман, но видит, что с женой Биг явно несчастлив. Любовники воссоединяются, и снова расстаются.
После нескольких лет разлуки, странной дружбы с перерывами на секс, интрижек и отношений с другими партнерами, Кэрри и Джон все-таки остаются вместе.
Эйдан Шоу
Еще один мужчина, с которым Кэрри сходилась и расходилась несколько раз, но в итоге их отношения завершились на дружеской ноте. Она встречает Эйдана на вечеринке, где он представляется дизайнером мебели. Обаяние и спокойный характер Шоу сразу располагают к нему Кэрри. С ним она чувствует себя как за каменной стеной и ради него даже готова покончить с вредной привычкой.
Стоило Брэдшоу почувствовать почву под ногами, на ее горизонте снова появился Мистер Биг. Кэрри начинает изменять Эйдану, но не желая врать ему, признается во всем, и они расстаются.
Спустя время Эйдан делает Кэрри предложение, речь даже идет о свадьбе, к которой героиня совсем не готова. Позже она случайно встречает бывшего на улице и узнает, что он счастливо женат и обзавелся ребенком.
Джек Бергер
Кэрри Брэдшоу притягивает к себе странных и непостоянных мужчин. Непродолжительный, но запоминающийся роман у нее случился с Джоном Бергером, писателем. С ним она знакомится в издательстве, куда ее пригласили обсудить подробности ее будущей книги.
Первое свидание вдохновляет Кэрри, и она приглашает Джека пойти с ней на презентацию книги. Но тут вскрывается, что у Джона есть девушка, которая прилетает к нему. Случайно встретив Бергера вновь, Кэрри узнает, что тот теперь одинок, поэтому заводит с ним роман. Но Джек уходит от Кэрри, оставив ей только записку.
Александр Петровский
Захватывающий роман происходит у Кэрри с русским художником Александром Петровским. Инициатором их отношений был он: как-то увидев Кэрри, Петровский узнал ее номер и позвонил.
Очарованная Александром Брэдшоу согласилась уехать с ним в Париж и тем самым совершила очередную ошибку. Оказавшись в другой стране без привычного окружения Кэрри поняла, что Петровский бесповоротно влюблен в работу.
От переживаний Брэдшоу спасает Джон Престон. Он осознает, что любит Кэрри и увозит ее обратно в Нью-Йорк.
Тема колонки Кэрри Брэдшоу
Еженедельная колонка Кэрри в газете The New York Star называется «Секс в большом городе». В ней она делится своими сексуальными приключениями и историями своих подруг, размышляет о сложностях отношений между мужчинами и женщинами и жизни в Нью-Йорке. Благодаря этому Кэрри завоевывает признание и любовь читателей. Позже Кэрри пишет для Vogue, а потом из ее колонки делают полноценную книгу.
Образы Кэрри Брэдшоу в сериале
Каждый образ героини — это отдельное высказывание. Некоторые настолько запали зрителям в душу, что стали культовыми, возведя Кэрри в сан иконы стиля. Вспомним те, о которых до сих пор пишут в модных журналах. Кстати, каждый из этих образов вполне легко повторить в реальной жизни, особенно если вы готовы к экспериментам.
Юбка из тюля и простая майка. Этот образ стал культовым с первой секунды и, по мнению поклонников Кэрри, воплощает свободу и женственность.
В третьем сезоне Кэрри появляется в «газетном» платье Dior. Она словно говорит: «Да, я не только пишу колонки, я и одеваюсь, как одна из них». Этот наряд стал настолько популярным, что Сара Джессика Паркер повторила его в полнометражном фильме «Секс в большом городе 2».
Шуба и пижама. Кэрри умеет быть модной даже в несочетаемых вещах. В этом наряде она отправилась к Миранде на празднование Нового года, когда та позвонила подруге и сказала, что ей одиноко. Правда, произошло это не в сериале, а в полнометражном фильме.
Зеленое платье в цветах от Dolce & Gabbana. В этом платье Кэрри выглядела как настоящая богиня. Цветочный принт, будто срисованный с весеннего сада, создал идеальный романтичный образ для одной из ее авантюрных прогулок.
Платье от Versace с воланами. Этот роскошный наряд появился в сериале в последнем сезоне в финале. Кэрри надевала его в Париже, собираясь на свидание с Петровским, на которое он так и не пришел. Платье словно говорит: «Я здесь, чтобы покорить мир», и Кэрри в нем действительно выглядела как звезда с красной дорожки.
Кэрри знала, как сделать классический черный наряд ультрасексуальным. Это платье не просто подчеркивает ее фигуру, но и закрепляет за ней статус модницы.
Белое платье на тонких бретелях. В Сети шелковую комбинацию окрестили платьем мести — в нем Кэрри предстает перед Бигом во время своей помолвки, будто говоря, какую красотку он потерял.
Платье от Vivienne Westwood. В этом платье Кэрри наряжается на свою свадьбу (не в сериале — в фильме). Жених (Биг), к слову, смалодушничал и не пришел, рассудив, что все-таки не готов к семейной жизни.
Брючный белый костюм с розовой рубашкой. Стиль Кэрри — это не только эксцентричные наряды, но и элегантные костюмы, которые она носила так, что все оборачивались.
Где находится квартира, в которой жила Кэрри Брэдшоу
В сериале всегда казалось, что Кэрри обитает в самом сердце Манхэттена, в районе Верхний Ист-Сайд (да и адрес пару раз упоминается — 245 East 73rd street), в реальности ее знаменитая квартира находится на улице Перри-стрит, в районе Вест-Виллидж — стильном и богемном уголке Нью-Йорка.
Точный адрес — 66 Perry Street, и да, вы можете туда прийти, сделать фото на лестнице, где Кэрри так любила сидеть и размышлять о жизни, любви и, конечно же, своей обуви. Но не стоит слишком радоваться — дом находится в частной собственности, и жильцы, мягко говоря, не в восторге от толп фанатов. Перед лестницей даже соорудили ограждение, так что снимки придется делать издалека.
За что зрители полюбили Кэрри Брэдшоу
Главная героиня «Секса в большом городе» стала символом жизни в большом городе и исполнения девичьих мечт. С ней легко ассоциировать себя, потому что у Кэрри есть свои странности, а некоторые решения можно назвать спорными — достаточно вспомнить эпизод «Туфли или аренда?». Давайте разберемся, за что же ее обожают миллионы.
Кэрри — королева саморефлексии. Кто из нас не сидел в кафе с чашкой кофе, размышляя о своем? Кэрри же умеет облекать все то, что происходит в ее жизни, в красивые слова.
Она далеко не идеальна, и это прекрасно! Да, у Кэрри больше обуви, чем здравого смысла, но ошибки делают ее образ близким и понятным, что редкость среди вымышленных героинь.
Кэрри умеет жить в стиле «никаких правил». Наряды Брэдшоу — это отдельная песня, и благодаря Кэрри мы узнали, что мода — это то, что тебе нравится, а не то, что в тренде.
Она олицетворяет надежду. Даже когда ее сердце разбивали, Кэрри не теряла надежды, что встретит любовь.
Кэрри — отличная подруга. Как бы ни складывались ее собственные отношения, она всегда готова сказать в нужный момент: «Да ладно, пошли выпьем вина, завтра все будет хорошо».
Отрицательные черты персонажа
Кэрри Брэдшоу — персонаж, которого любят за искренность, стиль и вечную романтику в душе. Но у Кэрри есть и свои темные стороны.
Эгоизм в отношениях. Кэрри любит говорить о себе и порой может завести монолог о своих проблемах, хотя от нее ждут сочувствия и поддержки.
Финансовая безграмотность. Туфли за 480 долларов, но при этом аренда квартиры еще не оплачена — Кэрри была мастером таких решений.
Нерешительность в любви. Ее бесконечные метания между мужчинами сводят с ума, а иногда раздражают: Джон, Эйдан, потом снова Джон и опять Эйдан, а в перерывах между ними еще куча других любовников.
Тенденция к саморазрушению. Кэрри — профессионал в том, чтобы саботировать собственное счастье. Она буквально бежит от хороших парней. Поэтому ей следовало бы давать мастер-классы, как не нужно строить отношения с мужчинами.
Постоянное сомнение. Брэдшоу почти всегда в сомнениях — в себе, в своих поступках и партнерах. Сюжету это добавляет драмы, но так и хочется сказать: «Кэрри, да разберись уже!».
Кстати, о драме. Героиню способен выбить из колеи любой пустяк, например разбитый телефон. Хотя, если в нем была записная книжка с номером Бига, тогда понятно.
Какая актриса сыграла Кэрри
Роль Кэрри Брэдшоу исполнила Сара Джессика Паркер — актриса, чье имя в первую очередь ассоциируется с манхэттенскими улицами, невероятными нарядами и долгими размышлениями о любви. Благодаря ей Кэрри стала не просто героиней сериала, а культовым персонажем.
Полное имя: Сара Джессика Паркер
Возраст: 59 лет (родилась 25 марта 1965 года)
Рост: 160 см
Место рождения: Нельсонвилль, штат Огайо, США
Семейное положение: с 1997 года замужем за актером Мэттью Бродериком
Дети: у Сары трое детей — сын Джеймс, а также дочери-близнецы Лоретта и Табита
Хобби: модный дизайнер, продюсер, бизнесвумен
Фирменная прическа: ее кудри! Они стали почти таким же символом свободы и сумасбродства, как и сама Кэрри
Стоит также добавить, что в 2005 году Сара Джесика Паркер по версии читателей журнала MAXIM была признана самой несексуальной женщиной в мире, а за роль в «Сексе с большом городе» актриса получила несколько «Золотых глобусов», «Эмми» и «Золотую малину».
Цитаты Кэрри Брэдшоу, ставшие культовыми
Эта героиня знает ответы на многие вопросы, причем ее экспертиза распространяется не только на дружбу и любовь. Вспомним несколько знаменитых цитат Кэрри, которые до сих пор попадают прямо в цель:
«Я люблю деньги там, где их видно: висящими в моем шкафу».
«Иногда нужно встретить не того мужчину, чтобы понять, какого ты действительно хочешь».
«Время лечит все. А еще новые туфли».
«Я не могла не задаться вопросом: может ли человек просто так уйти, а не исчезнуть?»
«Когда дело касается отношений, может, лучше просто забыть все правила и делать, что тебе нравится?»
«Некоторые люди говорят, что жить в большом городе сложно. Но, может, это просто потому, что они не любят вызовы?»
«Всю жизнь я мечтала встретить одного-единственного, но оказалось, что найти классное платье проще».
«Есть два типа женщин: те, кто хочет влюбиться, и те, кто хочет хороший ужин. Я люблю и то, и другое».
«Иногда быть одинокой — это не приговор, а выбор».
«Может, наш недостаток в том, что мы ищем ответы на вопросы, которых нет?»
«Мечты — это просто мечты, пока ты не решишь сделать их реальностью».
«Мне кажется, что не существует подходящего времени для любви. Она просто случается, и все тут».
Интересные факты о Кэрри Брэдшоу
Персонаж Сары Джессики Паркер можно описать парой фраз — колумнистка с нездоровой страстью к туфлям и Нью-Йорку. Но на самом деле за этим образом скрывается множество интересных фактов, которые действительно могут удивить.
- Хотя мы все обожаем ее светлые локоны, но изначально продюсеры видели Кэрри брюнеткой.
Сара Джессика Паркер отказалась сниматься обнаженной. Актриса заключила контракт, по которому ни в одном из эпизодов Кэрри не появляется полностью раздетой. И это еще раз доказывает, что героиня излучала сексуальность без всякой обнаженки.
Имя Кэрри Брэдшоу — автобиографично. Кэрри — своеобразное альтер эго писательницы Кендес Бушнелл, которая срисовала героиню с себя. Так что можно сказать, что некоторые истории вполне могут быть из жизни самого автора.
Туфли Manolo Blahnik — это не просто фетиш. У Кэрри было около 100 пар обуви от этого бренда. Хотя сама Сара Джессика Паркер однажды заявила, что не так уж и увлечена этим предметом гардероба. Тем не менее через несколько лет она создала свой собственный бренд обуви — SJP by Sarah Jessica Parker.
Компьютер Кэрри — настоящая легенда. Тот самый MacBook, за которым она писала свои колонки, стал символом начала нулевых.
Квартиры журналисток не такие уж гламурные. Сериал заставил нас верить, что фрилансер может позволить себе квартиру в центре Нью-Йорка и при этом жить на широкую ногу. Но в реальности ради арендной платы пришлось бы продать все туфли Кэрри.
Кэрри и Биг могли не быть вместе. Фанаты долго спорили о финале сериала, и первоначально он мог быть совершенно другим. Создатели даже рассматривали возможность, что Брэдшоу станется одна. Но все-таки любовь победила.
Несмотря на все романтические линии, главными для Кэрри оставались ее подруги Миранда, Шарлотта и Саманта.
Кэрри и мода — неразделимые понятия. Ее знаменитый наряд с юбкой из тюля, в котором она появляется в самом начале сериала, был куплен за 5 долларов на блошином рынке. А теперь этот образ — один из самых узнаваемых.