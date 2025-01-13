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Кэрри Брэдшоу: все о персонаже сериала «‎Секс в большом городе»

Сериал о похождениях четырех подруг стал культовым телешоу нулевых. Его регулярно пересматривают, а к главной героине до сих пор обращаются за вдохновением. В чем феномен персонажа Сары Джессики Паркер, рассмотрим в статье
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Кэрри Брэдшоу — главная героиня сериала HBO «Секс в большом городе», созданного автором культовых хитов «Беверли-Хиллз 90210» и «Мелроуз Плэйс» Дарреном Старом. История о нью-йоркской журналистке и ее подругах был настолько популярным, что получил продолжение в виде двух полнометражных фильмов. Позже вышел приквел «Дневники Кэрри», а премьера сиквела «И просто так» состоялась сравнительно недавно — в декабре 2021 года. 

Постарались собрать всю информацию о Кэрри Брэдшоу: кто был мужчиной ее мечты и о чем она писала в своей колонке; какие платья и туфли она носила на улицах Нью-Йорка и как ее образ стал иконой. А еще ответим на один из самых популярных вопросов — какой же рост у Брэдшоу?

Кто такая Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Кэрри Брэдшоу — культовый персонаж сериала «Секс в большом городе» и нескольких полнометражных продолжений. Наблюдая за ее приключениями в поисках идеального партнера, которые охватили шесть сезонов, зрительницы переживали едва ли не больше, чем за самих себя. 

Кто же такая Кэрри Брэдшоу? Журналистка, ведущая авторскую колонку об отношениях в журнале The New York Star, светская львица, которая обожает шумные тусовки Нью-Йорка, шопоголик, коллекционер туфель и хорошая подруга.

Миллионы зрительниц полюбили Кэрри за непредсказуемость и сумасбродство. А те ошибки, которые она постоянно совершает, сделали ее понятной и близкой публике. Этот феномен можно объяснить, ведь автор книги, вошедшей в основу сериала, Кендес Бушнелл писала образ с себя. 

Биография Кэрри Брэдшоу 

Кэрри Брэдшоу похожа на город, в котором живет — такая же яркая, многоликая и экстравертная. Она стала иконой стиля, культовой героиней эпохи, про нее было было написано столько, сколько не пишут и про иных звезд. И даже личное досье на нее имеется. 

  • Полное имя: Кэрри Брэдшоу

  • Место рождения: Нью-Йорк, США (в сериале не уточняется, но предполагается, что она родилась в одном из пригородов Нью-Йорка)

  • Возраст: в 6-м сезоне «Секса в большом городе» ей исполнилось 38 лет, а в сиквеле «И просто так» — 56. 

  • Рост: 160 см

  • Вес: 55 кг

  • Титулы: журналистка, писательница, ведущая колонки Sex and the City в газете The New York Star

  • Друзья: Миранда Хоббс, Шарлотта Йорк, Саманта Джонс — ее три близкие подруги, с которыми она делит все радости и невзгоды

  • Образование: высшее образование, но конкретное учебное заведение и специализация не указаны

  • Профессия: журналистка, писательница, в дальнейшем — автор книги на основе своей колонки

  • Место проживания: Нью-Йорк, Манхэттен, квартира в районе Верхний Ист-Сайд

  • Хобби и увлечения: мода, шоппинг, коллекционирование обуви (особенно туфель от Manolo Blahnik), ночная жизнь Нью-Йорка

  • Знаковые отношения: у Кэрри было несколько романов, но самыми важными, сложными и продолжительными стали ее отношения с мужчиной ее мечты Мистером Бигом 

  • Любимые места: манхэттенские кафе и рестораны, бутики модных дизайнеров, ночные клубы

  • Известные фразы: «Я не могла не задаться вопросом...» — классическая фраза, с которой она часто начинает свои колонки

Внешность и характер Кэрри

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Кэрри — одна из тех, кого невозможно не заметить и прежде всего из-за ее любви к ярким и необычным нарядам. Она вполне может надеть платье от кутюр с кроссовками, юбку-тюльпан с простым обтягивающим топом или шубу с босоножками. Героиня выделяется из толпы, привлекает к себе взгляды и наслаждается вниманием к ее персоне. 

Кэрри — миниатюрная, изящная, стройная красотка с копной светлых волнистых волос. И характер у нее такой же яркий и заметный. Она настоящий романтик и ищет баланс между тем, чтобы оставаться независимой, но при этом быть любимой. Порой Кэрри может казаться легкомысленной, а в какие-то моменты инфантильной, но за ее светским лоском скрывается чувствительная и рефлексирующая натура. Она постоянно задается вопросами о жизни, любви и отношениях, не боясь выставлять свои эмоции напоказ.

Семья Кэрри Брэдшоу

О своей семье героиня сериала «Секс в большом городе» говорит нечасто. В сериале ее родители и остальные родственники — это призрачные фигуры, лишь изредка мелькающие в диалогах. Тем не менее они оказали на Кэрри определенное влияние. 

Том Брэдшоу

Отец Кэрри — персонаж почти мифический. Том Брэдшоу никогда не появлялся в сериале, но известно, что он покинул семью, когда Кэрри была еще маленькой девочкой. Эта травма осталась с ней на всю жизнь и, конечно же, сыграла роль в доверии к мужчинам (мы видели, как она пыталась понять Мистера Бига). Вакуум Брэдшоу заполняла отношениями, работой и, конечно, роскошными туфлями. Хоть мы и не видим Тома на экране, эта фигура незримо присутствует в ее жизни, напоминая, что не все семейные истории заканчиваются «и жили они долго и счастливо».

Грейс Брэдшоу

Мать Кэрри умерла, когда она была еще подростком. В спин-оффе «Дневники Кэрри» Грейс уделили немного больше внимания, и стало понятно, что трагедия оказала сильное влияние на будущую писательницу. Смерть мамы сделала Брэдшоу сильной, но всегда немного уязвимой, как это и бывает с теми, кто теряет родительскую опеку в юном возрасте. Можно сказать, что Грейс была первой женщиной, которая научила Кэрри тому, как важно быть собой и не бояться идти вперед, даже когда там — неизвестность.

Доррит Брэдшоу

О младшей сестре писательницы зрители узнают в спин-оффе «Дневники Кэрри». Будучи бунтаркой, Доррит регулярно выводила из себя старшую сестру, они конфликтовали. Но это сделало Брэдшоу более терпимой и понимающей. 

Дядя Кэрри

В одном из эпизодов спин-оффа упоминается дядя Кэрри, но, как и многие ее родственники, он остается в тени. Нет подробностей о его роли в жизни главной героини. Можно представить, что это тот типаж, который появляется только на семейных торжествах и всегда произносит фразу про то, что пора бы и замуж. 

Двоюродные родственники

Как и в случае с дядей, двоюродные родственники Кэрри остаются где-то за кадром. Но если представить, что героиня действительно с ними общалась, то наверняка она вызывала у родни недоумение. Возможно, они так и остались где-то в своей тихой жизни в пригороде.

Тетя из деревни

В «Дневниках Кэрри» была упомянута тетя Кэрри, которая проживала в деревне. Она не играла особой роли в жизни юной Брэдшоу, но вполне могла олицетворять тот мир, от которого героиня сбежала, выбрав себе шумный, модный и непредсказуемый Нью-Йорк. 

Семья Кэрри — это скорее фон, нежели важная часть ее жизни, и семейные узы у нее явно не такие крепкие, как дружеские.

Подробная история Кэрри Брэдшоу в сериале «‎‎Секс в большом городе»

Вряд ли кто-то не слышал о сериале «Секс в большом городе» — миллионы зрительниц во всем мире, затаив дыхание, следили за приключениями Кэрри, Миранды, Шарлотты и Саманты. Освежим в памяти события, которые происходили с каждой из них в течение шести сезонов. 

1-й сезон 

Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл, Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Ким Кэтролл, Сара Джессика Паркер в роли Миранды Хоббс, Шарлотты Йорк, Саманты Джонс, Кэрри БрэдшоуИсточник: Кадр сериала «Секс в большом городе»

В первом сезоне происходит знакомство с персонажами. Кэрри Брэдшоу — журналистка, которая ведет колонку в нью-йоркской газете. Она обожает наряды и коллекционирует туфли от известных брендов. Миранда Хоббс — карьеристка и юрист. Она ищет настоящую любовь, но часто оказывается в комичных ситуациях из-за своих завышенных ожиданий. 

Саманта Джонс — сексуальная и раскрепощенная блондинка, владелица PR-агентства. Она не стесняется своих желаний и не обременяет себя длительными отношениями. Шарлотта Йорк трудится в картинной галерее и из всех подруг — самая консервативная. Она мечтает выйти замуж и завести детей.

В первом сезоне сериала мы знакомимся и с мужчиной мечты Кэрри. Героиня сталкивается с ним на улице, а после еще нескольких случайных встреч они устраивают свидание. Кэрри мечтает, чтобы Мистер Биг признался ей в чувствах, но когда этого не происходит, то уходит от него. Подруги поддерживают ее, несмотря на то, что каждая из героинь сталкивается со своими трудностями.

2-й сезон

Сара Джессика Паркер, Крис Нот в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер, Крис Нот в роли Кэрри Брэдшоу, Джона ПрестонаИсточник: Legion-Media.ru

Кэрри безуспешно пытается забыть мужчину мечты, с головой ныряя в новые приключения, но очередной бойфренд лишь убеждает ее, что затмить Джона Престона (имя его мы узнаем лишь к последней серии 6-го сезона) невозможно. После смерти знакомого Миранды она осознает, как коротка жизнь, и решает возобновить отношения. 

Мистер Биг знакомится с подругами Кэрри, и ей кажется, что все изменилось в лучшую сторону, но вскоре Брэдшоу узнает о том, что он переезжает в Париж. Кэрри готова жить на два города, но Биг убеждает ее не делать этого ради него. В итоге влюбленные снова расстаются. 

Позже Кэрри узнает о том, что мужчина ее мечты помолвлен с Наташей, хотя сам говорил ей, что после своего первого брака вряд ли когда-нибудь женится снова. Новость становится для Брэдшоу ударом, и она понимает, что все еще любит Бига.

3-й сезон

Сара Джессика Паркер, Джон Корбетт в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер, Джон Корбетт в роли Кэрри Брэдшоу, Эйдана Шоу Источник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Кэрри зводит роман с политиком Биллом Келли, но вскоре понимает, что его эксцентричные сексуальные предпочтения совсем не для нее. После этого она встречает дизайнера мебели Эйдана Шоу, с которым у нее, наконец-то, начинаются серьезные отношения. 

Однажды Кэрри сталкивается с Бигом и узнает, что он несчастлив в браке. Бывшие любовники решаются на измену, и в результате Кэрри расстается с Эйданом, рассказав ему о своей неверности. 

4-й сезон 

Сара Джессика Паркер, Джон Корбетт в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер, Джон Корбетт в роли Кэрри Брэдшоу, Эйдана ШоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

В четвертом сезоне Кэрри мечется между Бигом и Эйданом, и в конце концов воссоединяется с Шоу. Тот даже делает ей предложение, что пугает Кэрри до тошноты (в буквальном смысле). Брэдшоу пытается убедить себя, что хочет этого, тем более, что с Эйданом она чувствует себя счастливой. Тем временем отношения с Бигом переходят на дружеские рельсы. 

5-й сезон 

Рон Ливингстон, Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Рон Ливингстон, Сара Джессика Паркер в роли Джека Бергера, Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Расставание с мужчиной мечты и Эйданом повлияли на Кэрри в творческом плане. Она углубилась в работу и вскоре получила предложение о создании книги. В издательстве Брэдшоу знакомится с успешным писателем Джеком Бергером, после свидания с которым Кэрри узнает о том, что у него есть девушка. Встреча тем не менее повторяется, и у героев начинается новый роман. Впрочем, отношения заканчиваются спустя непродолжительное время из-за профессиональной ревности Джека к успеху Кэрри. 

6-й сезон 

Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер, Михаил Барышников в роли Кэрри Брэдшоу, Александра Петровского Источник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

У Кэрри новая любовная история — на этот раз с русским художником Александром Петровским. Несмотря на чувства и переезд во Францию, Кэрри не перестает думать о Биге. А познакомившись с бывшей женой Александра, она понимает, что работа для него будет всегда на первом месте. 

Мужчина мечты наконец-то понимает, что все-таки любит Кэрри и приезжает за ней в Париж. Это происходит как раз в тот момент, когда она уходит от Петровского. 

Мужчины Кэрри Брэдшоу

Если сложить все романы Брэдшоу, то их наберется штук двадцать, если не больше. Кэрри встречались самые разные экземпляры, и это происходило не только для того, чтобы написать колонку — она просто искала того самого. 

Джон Престон 

Крис Нот в сериале «‎Секс в большом городе»
Крис Нот в роли Джона ПрестонаИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Мистер Биг занимает центральное место в романтических увлечениях Кэрри Брэдшоу. Их отношения наполнены страстью, эмоциональными переживаниями и некоторой недосказанностью. Кэрри встречает Джона на улице, когда он помогает ей поднять упавшую сумочку, и первое, что видит Престон, — рассыпавшиеся по асфальту презервативы. Одна встреча влечет за собой столь же случайные и ни к чему не обязывающие столкновения. Все заканчивается приглашением на свидание. 

Между Кэрри и Джоном вспыхивает страстный роман, который омрачает то, что Престон не спешит признаваться в любви. Именно это и становится причиной их разрыва. Первого, но не последнего. 

После нескольких интрижек Кэрри возобновляет отношения с Бигом. Однако история повторяется, и последней каплей становится то, что Джон собирается уехать в Париж. Герои вновь расстаются.

Для Кэрри становится настоящим ударом, когда она узнает, что мужчина ее мечты помолвлен с другой. Она заводит роман, но видит, что с женой Биг явно несчастлив. Любовники воссоединяются, и снова расстаются. 

После нескольких лет разлуки, странной дружбы с перерывами на секс, интрижек и отношений с другими партнерами, Кэрри и Джон все-таки остаются вместе.

Эйдан Шоу 

Джон Корбетт в сериале «‎Секс в большом городе»
Джон Корбетт в роли Эйдана ШоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Еще один мужчина, с которым Кэрри сходилась и расходилась несколько раз, но в итоге их отношения завершились на дружеской ноте. Она встречает Эйдана на вечеринке, где он представляется дизайнером мебели. Обаяние и спокойный характер Шоу сразу располагают к нему Кэрри. С ним она чувствует себя как за каменной стеной и ради него даже готова покончить с вредной привычкой. 

Стоило Брэдшоу почувствовать почву под ногами, на ее горизонте снова появился Мистер Биг. Кэрри начинает изменять Эйдану, но не желая врать ему, признается во всем, и они расстаются. 

Спустя время Эйдан делает Кэрри предложение, речь даже идет о свадьбе, к которой героиня совсем не готова. Позже она случайно встречает бывшего на улице и узнает, что он счастливо женат и обзавелся ребенком. 

Джек Бергер 

Рон Ливингстон, Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Рон Ливингстон, Сара Джессика Паркер в роли Джека Бергера, Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Кэрри Брэдшоу притягивает к себе странных и непостоянных мужчин. Непродолжительный, но запоминающийся роман у нее случился с Джоном Бергером, писателем. С ним она знакомится в издательстве, куда ее пригласили обсудить подробности ее будущей книги.

Первое свидание вдохновляет Кэрри, и она приглашает Джека пойти с ней на презентацию книги. Но тут вскрывается, что у Джона есть девушка, которая прилетает к нему. Случайно встретив Бергера вновь, Кэрри узнает, что тот теперь одинок, поэтому заводит с ним роман. Но Джек уходит от Кэрри, оставив ей только записку.

Александр Петровский 

Михаил Барышников, Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Михаил Барышников, Сара Джессика Паркер в роли Александра Петровского, Кэрри Брэдшоу Источник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

Захватывающий роман происходит у Кэрри с русским художником Александром Петровским. Инициатором их отношений был он: как-то увидев Кэрри, Петровский узнал ее номер и позвонил. 

Очарованная Александром Брэдшоу согласилась уехать с ним в Париж и тем самым совершила очередную ошибку. Оказавшись в другой стране без привычного окружения Кэрри поняла, что Петровский бесповоротно влюблен в работу. 

От переживаний Брэдшоу спасает Джон Престон. Он осознает, что любит Кэрри и увозит ее обратно в Нью-Йорк.

Тема колонки Кэрри Брэдшоу

Еженедельная колонка Кэрри в газете The New York Star называется «Секс в большом городе». В ней она делится своими сексуальными приключениями и историями своих подруг, размышляет о сложностях отношений между мужчинами и женщинами и жизни в Нью-Йорке. Благодаря этому Кэрри завоевывает признание и любовь читателей. Позже Кэрри пишет для Vogue, а потом из ее колонки делают полноценную книгу. 

Образы Кэрри Брэдшоу в сериале

Каждый образ героини — это отдельное высказывание. Некоторые настолько запали зрителям в душу, что стали культовыми, возведя Кэрри в сан иконы стиля. Вспомним те, о которых до сих пор пишут в модных журналах. Кстати, каждый из этих образов вполне легко повторить в реальной жизни, особенно если вы готовы к экспериментам.

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу:Источник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • Юбка из тюля и простая майка. Этот образ стал культовым с первой секунды и, по мнению поклонников Кэрри, воплощает свободу и женственность. 

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • В третьем сезоне Кэрри появляется в «газетном» платье Dior. Она словно говорит: «Да, я не только пишу колонки, я и одеваюсь, как одна из них». Этот наряд стал настолько популярным, что Сара Джессика Паркер повторила его в полнометражном фильме «Секс в большом городе 2».

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • Шуба и пижама. Кэрри умеет быть модной даже в несочетаемых вещах. В этом наряде она отправилась к Миранде на празднование Нового года, когда та позвонила подруге и сказала, что ей одиноко. Правда, произошло это не в сериале, а в полнометражном фильме.

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • Зеленое платье в цветах от Dolce & Gabbana. В этом платье Кэрри выглядела как настоящая богиня. Цветочный принт, будто срисованный с весеннего сада, создал идеальный романтичный образ для одной из ее авантюрных прогулок.

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • Платье от Versace с воланами. Этот роскошный наряд появился в сериале в последнем сезоне в финале. Кэрри надевала его в Париже, собираясь на свидание с Петровским, на которое он так и не пришел. Платье словно говорит: «Я здесь, чтобы покорить мир», и Кэрри в нем действительно выглядела как звезда с красной дорожки.

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • Кэрри знала, как сделать классический черный наряд ультрасексуальным. Это платье не просто подчеркивает ее фигуру, но и закрепляет за ней статус модницы.

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • Белое платье на тонких бретелях. В Сети шелковую комбинацию окрестили платьем мести — в нем Кэрри предстает перед Бигом во время своей помолвки, будто говоря, какую красотку он потерял.

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: кадр из сериала «‎Секс в большом городе»

  • Платье от Vivienne Westwood. В этом платье Кэрри наряжается на свою свадьбу (не в сериале — в фильме). Жених (Биг), к слову, смалодушничал и не пришел, рассудив, что все-таки не готов к семейной жизни. 

Сара Джессика Паркер в сериале «‎Секс в большом городе»
Сара Джессика Паркер в роли Кэрри БрэдшоуИсточник: Rex / Fotodom.ru

  • Брючный белый костюм с розовой рубашкой. Стиль Кэрри — это не только эксцентричные наряды, но и элегантные костюмы, которые она носила так, что все оборачивались. 

Где находится квартира, в которой жила Кэрри Брэдшоу

В сериале всегда казалось, что Кэрри обитает в самом сердце Манхэттена, в районе Верхний Ист-Сайд (да и адрес пару раз упоминается — 245 East 73rd street), в реальности ее знаменитая квартира находится на улице Перри-стрит, в районе Вест-Виллидж — стильном и богемном уголке Нью-Йорка.

Точный адрес — 66 Perry Street, и да, вы можете туда прийти, сделать фото на лестнице, где Кэрри так любила сидеть и размышлять о жизни, любви и, конечно же, своей обуви. Но не стоит слишком радоваться — дом находится в частной собственности, и жильцы, мягко говоря, не в восторге от толп фанатов. Перед лестницей даже соорудили ограждение, так что снимки придется делать издалека.

За что зрители полюбили Кэрри Брэдшоу 

Главная героиня «Секса в большом городе» стала символом жизни в большом городе и исполнения девичьих мечт. С ней легко ассоциировать себя, потому что у Кэрри есть свои странности, а некоторые решения можно назвать спорными — достаточно вспомнить эпизод «Туфли или аренда?». Давайте разберемся, за что же ее обожают миллионы. 

  • Кэрри — королева саморефлексии. Кто из нас не сидел в кафе с чашкой кофе, размышляя о своем? Кэрри же умеет облекать все то, что происходит в ее жизни, в красивые слова.

  • Она далеко не идеальна, и это прекрасно! Да, у Кэрри больше обуви, чем здравого смысла, но ошибки делают ее образ близким и понятным, что редкость среди вымышленных героинь.

  • Кэрри умеет жить в стиле «никаких правил». Наряды Брэдшоу — это отдельная песня, и благодаря Кэрри мы узнали, что мода — это то, что тебе нравится, а не то, что в тренде.

  • Она олицетворяет надежду. Даже когда ее сердце разбивали, Кэрри не теряла надежды, что встретит любовь.

  • Кэрри — отличная подруга. Как бы ни складывались ее собственные отношения, она всегда готова сказать в нужный момент: «Да ладно, пошли выпьем вина, завтра все будет хорошо».

Отрицательные черты персонажа

Кэрри Брэдшоу — персонаж, которого любят за искренность, стиль и вечную романтику в душе. Но у Кэрри есть и свои темные стороны. 

  • Эгоизм в отношениях. Кэрри любит говорить о себе и порой может завести монолог о своих проблемах, хотя от нее ждут сочувствия и поддержки.

  • Финансовая безграмотность. Туфли за 480 долларов, но при этом аренда квартиры еще не оплачена — Кэрри была мастером таких решений. 

  • Нерешительность в любви. Ее бесконечные метания между мужчинами сводят с ума, а иногда раздражают: Джон, Эйдан, потом снова Джон и опять Эйдан, а в перерывах между ними еще куча других любовников. 

  • Тенденция к саморазрушению. Кэрри — профессионал в том, чтобы саботировать собственное счастье. Она буквально бежит от хороших парней. Поэтому ей следовало бы давать мастер-классы, как не нужно строить отношения с мужчинами.

  • Постоянное сомнение. Брэдшоу почти всегда в сомнениях — в себе, в своих поступках и партнерах. Сюжету это добавляет драмы, но так и хочется сказать: «Кэрри, да разберись уже!».

  • Кстати, о драме. Героиню способен выбить из колеи любой пустяк, например разбитый телефон. Хотя, если в нем была записная книжка с номером Бига, тогда понятно. 

Какая актриса сыграла Кэрри

Роль Кэрри Брэдшоу исполнила Сара Джессика Паркер — актриса, чье имя в первую очередь ассоциируется с манхэттенскими улицами, невероятными нарядами и долгими размышлениями о любви. Благодаря ей Кэрри стала не просто героиней сериала, а культовым персонажем. 

  • Полное имя: Сара Джессика Паркер

  • Возраст: 59 лет (родилась 25 марта 1965 года) 

  • Рост: 160 см

  • Место рождения: Нельсонвилль, штат Огайо, США 

  • Семейное положение: с 1997 года замужем за актером Мэттью Бродериком

  • Дети: у Сары трое детей — сын Джеймс, а также дочери-близнецы Лоретта и Табита

  • Хобби: модный дизайнер, продюсер, бизнесвумен

  • Фирменная прическа: ее кудри! Они стали почти таким же символом свободы и сумасбродства, как и сама Кэрри

Стоит также добавить, что в 2005 году Сара Джесика Паркер по версии читателей журнала MAXIM была признана самой несексуальной женщиной в мире, а за роль в «Сексе с большом городе» актриса получила несколько «Золотых глобусов», «Эмми» и «Золотую малину». 

Цитаты Кэрри Брэдшоу, ставшие культовыми

Эта героиня знает ответы на многие вопросы, причем ее экспертиза распространяется не только на дружбу и любовь. Вспомним несколько знаменитых цитат Кэрри, которые до сих пор попадают прямо в цель:

  • «Я люблю деньги там, где их видно: висящими в моем шкафу».

  • «Иногда нужно встретить не того мужчину, чтобы понять, какого ты действительно хочешь».

  • «Время лечит все. А еще новые туфли».

  • «Я не могла не задаться вопросом: может ли человек просто так уйти, а не исчезнуть?»

  • «Когда дело касается отношений, может, лучше просто забыть все правила и делать, что тебе нравится?»

  • «Некоторые люди говорят, что жить в большом городе сложно. Но, может, это просто потому, что они не любят вызовы?»

  • «Всю жизнь я мечтала встретить одного-единственного, но оказалось, что найти классное платье проще».

  • «Есть два типа женщин: те, кто хочет влюбиться, и те, кто хочет хороший ужин. Я люблю и то, и другое».

  • «Иногда быть одинокой — это не приговор, а выбор».

  • «Может, наш недостаток в том, что мы ищем ответы на вопросы, которых нет?»

  • «Мечты — это просто мечты, пока ты не решишь сделать их реальностью».

  • «Мне кажется, что не существует подходящего времени для любви. Она просто случается, и все тут».

Интересные факты о Кэрри Брэдшоу 

Персонаж Сары Джессики Паркер можно описать парой фраз — колумнистка с нездоровой страстью к туфлям и Нью-Йорку. Но на самом деле за этим образом скрывается множество интересных фактов, которые действительно могут удивить.

  •  Хотя мы все обожаем ее светлые локоны, но изначально продюсеры видели Кэрри брюнеткой. 

  • Сара Джессика Паркер отказалась сниматься обнаженной. Актриса заключила контракт, по которому ни в одном из эпизодов Кэрри не появляется полностью раздетой. И это еще раз доказывает, что героиня излучала сексуальность без всякой обнаженки.

  • Имя Кэрри Брэдшоу — автобиографично. Кэрри — своеобразное альтер эго писательницы Кендес Бушнелл, которая срисовала героиню с себя. Так что можно сказать, что некоторые истории вполне могут быть из жизни самого автора.

  • Туфли Manolo Blahnik — это не просто фетиш. У Кэрри было около 100 пар обуви от этого бренда. Хотя сама Сара Джессика Паркер однажды заявила, что не так уж и увлечена этим предметом гардероба. Тем не менее через несколько лет она создала свой собственный бренд обуви — SJP by Sarah Jessica Parker.

  • Компьютер Кэрри — настоящая легенда. Тот самый MacBook, за которым она писала свои колонки, стал символом начала нулевых.

  • Квартиры журналисток не такие уж гламурные. Сериал заставил нас верить, что фрилансер может позволить себе квартиру в центре Нью-Йорка и при этом жить на широкую ногу. Но в реальности ради арендной платы пришлось бы продать все туфли Кэрри.

  • Кэрри и Биг могли не быть вместе. Фанаты долго спорили о финале сериала, и первоначально он мог быть совершенно другим. Создатели даже рассматривали возможность, что Брэдшоу станется одна. Но все-таки любовь победила.

  • Несмотря на все романтические линии, главными для Кэрри оставались ее подруги Миранда, Шарлотта и Саманта. 

  • Кэрри и мода — неразделимые понятия. Ее знаменитый наряд с юбкой из тюля, в котором она появляется в самом начале сериала, был куплен за 5 долларов на блошином рынке. А теперь этот образ — один из самых узнаваемых.