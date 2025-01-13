Хотя мы все обожаем ее светлые локоны, но изначально продюсеры видели Кэрри брюнеткой.

Сара Джессика Паркер отказалась сниматься обнаженной. Актриса заключила контракт, по которому ни в одном из эпизодов Кэрри не появляется полностью раздетой. И это еще раз доказывает, что героиня излучала сексуальность без всякой обнаженки.

Имя Кэрри Брэдшоу — автобиографично. Кэрри — своеобразное альтер эго писательницы Кендес Бушнелл, которая срисовала героиню с себя. Так что можно сказать, что некоторые истории вполне могут быть из жизни самого автора.

Туфли Manolo Blahnik — это не просто фетиш. У Кэрри было около 100 пар обуви от этого бренда. Хотя сама Сара Джессика Паркер однажды заявила, что не так уж и увлечена этим предметом гардероба. Тем не менее через несколько лет она создала свой собственный бренд обуви — SJP by Sarah Jessica Parker.

Компьютер Кэрри — настоящая легенда. Тот самый MacBook, за которым она писала свои колонки, стал символом начала нулевых.

Квартиры журналисток не такие уж гламурные. Сериал заставил нас верить, что фрилансер может позволить себе квартиру в центре Нью-Йорка и при этом жить на широкую ногу. Но в реальности ради арендной платы пришлось бы продать все туфли Кэрри.

Кэрри и Биг могли не быть вместе. Фанаты долго спорили о финале сериала, и первоначально он мог быть совершенно другим. Создатели даже рассматривали возможность, что Брэдшоу станется одна. Но все-таки любовь победила.

Несмотря на все романтические линии, главными для Кэрри оставались ее подруги Миранда, Шарлотта и Саманта.