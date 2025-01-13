Толкалина поделилась трогательными воспоминаниями о Добровольской

«Женя пришла в гости. Было много людей. Женя уютно сидела в кресле и весь вечер ничего не пила и не ела. Я на правах хозяйки волновалась, она ответила, что у нее завтра пробы и ей нельзя сегодня ни пить, ни есть, потому что ей очень хочется получить эту роль. Для меня это был первый урок “как надо” в мире, куда я попала. Для меня Женя навсегда останется примером того “как надо”», — рассказала актриса.