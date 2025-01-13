Толкалина поделилась трогательными воспоминаниями о Добровольской

Любовь Толкалина почтила память Евгении Добровольской. В личном блоге она опубликовала фото коллеги и поделилась воспоминаниями о ней.
Толкалина рассказала, что познакомилась с Добровольской, когда ей самой было 18 лет и она училась на первом курсе ВГИКа. Их первая встреча произошла в доме, где Толкалина жила с Егором Кончаловским.
«Женя пришла в гости. Было много людей. Женя уютно сидела в кресле и весь вечер ничего не пила и не ела. Я на правах хозяйки волновалась, она ответила, что у нее завтра пробы и ей нельзя сегодня ни пить, ни есть, потому что ей очень хочется получить эту роль. Для меня это был первый урок “как надо” в мире, куда я попала. Для меня Женя навсегда останется примером того “как надо”», — рассказала актриса.
Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января 2025 года. Ей было 60 лет. По сообщениям СМИ, причиной смерти артистки стала острая сердечная недостаточность, которая могла быть вызвана онкологическим заболеванием. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.
Ранее своими воспоминаниями об актрисе поделилась Рената Литвинова.