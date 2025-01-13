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Мария Миронова рассказала об успехах пятилетнего сына в фигурном катании

51-летняя актриса поделилась, что Федор занял первое место в одном из соревнований по танцам на льду
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Мария Миронова с сыном Федором (фото: соцсети)
Мария Миронова с сыном Федором (фото: соцсети)

Мария Миронова рассказала об успехах своего пятилетнего сына Федора. 51-летняя актриса призналась, что наследник занимается в Академии фигурного катания Евгения Плющенко и недавно принял участие в соревнованиях. Мальчик выступил на фестивале «Зимняя сказка».

В танцах на льду Федор Миронов вместе со своей партнершей занял первое место. Звезда франшизы «Холоп» опубликовала видео с выступления наследника и призналась, что очень им гордится.

«Мой чемпион в танцах на льду! Зоя, наша партнерша — первая любовь! Нашим детям за 15 мин до выступления поменяли зеркально танец, так как судьи сидели с другой стороны льда, и это стало известно перед самим выступлением, они откатали все чисто без единой помарки. Горжусь! Это сложно даже профессиональным фигуристам! Работаем дальше и больше! 15 баллов — не потолок! Знакомьтесь, Федор Миронов — фигурист!» — написала актриса.

Напомним, Мария Миронова родила Федора в сентябре 2019 года от своего четвертого мужа Андрея. У актрисы также есть 32-летний сын Андрей Миронов-Удалов, рожденный в ее первом браке с бизнесменом Игорем Удаловым. Он пошел по стопам матери и стал актером.