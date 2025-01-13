Мария Миронова рассказала об успехах пятилетнего сына в фигурном катании

«Мой чемпион в танцах на льду! Зоя, наша партнерша — первая любовь! Нашим детям за 15 мин до выступления поменяли зеркально танец, так как судьи сидели с другой стороны льда, и это стало известно перед самим выступлением, они откатали все чисто без единой помарки. Горжусь! Это сложно даже профессиональным фигуристам! Работаем дальше и больше! 15 баллов — не потолок! Знакомьтесь, Федор Миронов — фигурист!» — написала актриса.