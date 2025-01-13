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Николь Кидман выпила стакан молока прямо во время вручения престижной премии

Актриса повторила вирусную сцену из фильма «Плохая девочка»
Николь Кидман
Николь КидманИсточник: Getty Images

На днях Николь Кидман стала обладательницей награды Национального совета кинокритиков США. Ее она получила за главную роль в картине «Плохая девочка».

Неожиданно Кидман поднялась на сцену для произнесения благодарственной речи с молоком в руках. Завершив выступление, Николь практически залпом выпила весь стакан. Таким эксцентричным поступком голливудская актриса сделала отсылку к поведению своей героини в фильме.

В одной из сцен «Плохой девочки» Кидман, сидя в баре, выпивает молоко, которое для нее заказывает коллега. К слову, актриса рассказала, что во время съемок этого эпизода ей пришлось выпить аж 16 стаканов молока.