Николь Кидман выпила стакан молока прямо во время вручения престижной премии

На днях Николь Кидман стала обладательницей награды Национального совета кинокритиков США. Ее она получила за главную роль в картине «Плохая девочка».
Неожиданно Кидман поднялась на сцену для произнесения благодарственной речи с молоком в руках. Завершив выступление, Николь практически залпом выпила весь стакан. Таким эксцентричным поступком голливудская актриса сделала отсылку к поведению своей героини в фильме.
В одной из сцен «Плохой девочки» Кидман, сидя в баре, выпивает молоко, которое для нее заказывает коллега. К слову, актриса рассказала, что во время съемок этого эпизода ей пришлось выпить аж 16 стаканов молока.