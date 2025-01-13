Киноверсию балета «Снежная королева» покажут в 70 городах России

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Киноверсия балета «Снежная королева» в постановке Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ) выйдет на большие экраны в 70 городах России, прокат осуществляет компания «Кино. Арт. Про.». Об этом сообщила пресс-служба проекта «Театр в кино».
«25 января в рамках проекта “Театр в кино” состоится премьера киноверсии балета хореографа Максима Севагина “Снежная королева” в постановке Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Телеканал “Россия — Культура” создал киноверсию постановки специально для проекта. Показы пройдут в кинотеатрах 70 городов России», — говорится в сообщении. Ознакомиться со списком городов и кинотеатров можно на официальном сайте проекта.
Пресс-служба также приводит слова хореографа-постановщика Максима Севагина, который рассказал, что киноверсия балета позволит зрителю глубже погрузиться в историю, увидеть больше эмоций артистов, а также тонкости их исполнения.
«Для меня также ценно, что люди из самых разных уголков России, не имеющие возможности приехать к нам в театр, смогут познакомиться с этим спектаклем благодаря проекту “Театр в кино”», — рассказал хореограф.
Проект «Театр в кино» реализуется телеканалом «Россия — Культура» и дистрибуторской компанией «Кино. Арт. Про». Поддержку проекту оказали Министерство культуры РФ и более десятка российских театров. Миссия проекта — предоставить зрителям из разных уголков России возможность увидеть работы ведущих театров, а также пообщаться с их создателями. В новом сезоне проекта будут выходить и другие оперные, балетные, драматические постановки.