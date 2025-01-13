Киноверсию балета «Снежная королева» покажут в 70 городах России

«25 января в рамках проекта “Театр в кино” состоится премьера киноверсии балета хореографа Максима Севагина “Снежная королева” в постановке Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Телеканал “Россия — Культура” создал киноверсию постановки специально для проекта. Показы пройдут в кинотеатрах 70 городов России», — говорится в сообщении. Ознакомиться со списком городов и кинотеатров можно на официальном сайте проекта.