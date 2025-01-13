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Ляйсан Утяшева показала совместное фото с Николь Кидман

Телеведущая вспомнила, как познакомилась с голливудской звездой
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Николь Кидман, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, фото: соцсети
Николь Кидман, Ляйсан Утяшева и Павел Воля, фото: соцсети

Ляйсан Утяшева в соцсетях поделилась совместным фото с Николь Кидман и со своим мужем, шоуменом Павлом Волей. 39-летняя телеведущая вспомнила о знакомстве с голливудской актрисой.

«Мы познакомились с Николь на званом ужине в Санкт-Петербурге, оказавшись за одним столом. Три часа приятного общения с очень интеллигентной и образованной женщиной, невероятно влюбленной в свою профессию. От этой встречи остались очень теплые воспоминания и эта фотография на память. Достойнейшая и заслуженная победа!» — отметила Утяшева.

Телеведущая посвятила пост актрисе в честь ее победы на церемонии вручения Национальной премии кинокритиков США, которая накануне прошла в Нью-Йорке. Кидман была удостоена награды за главную роль в фильме «Плохая девочка». Выйдя на сцену, 57-летняя звезда повторила кадр из картины и залпом выпила стакан молока.

«Если кто-то хочет присоединиться ко мне, то пожалуйста! Я поднимаю этот стакан молока в честь всех плохих девочек в этом помещении!» — заявила актриса.

Николь Кидман в фильме «Плохая девочка»
Николь Кидман в фильме «Плохая девочка»

Напомним, в центре сюжета драмы «Плохая девочка» — 40-летняя Роми, руководящая крупной IT-компанией. Героиня обожает своего ребенка и всегда была образцовой женой. Однако их отношения с мужем давно превратились в рутину.

Неожиданно Роми начинает тайно встречаться с 21-летним стажером. Их страстный, но запретный роман грозит опасными последствиями для обоих.