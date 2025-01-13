Ляйсан Утяшева показала совместное фото с Николь Кидман

«Мы познакомились с Николь на званом ужине в Санкт-Петербурге, оказавшись за одним столом. Три часа приятного общения с очень интеллигентной и образованной женщиной, невероятно влюбленной в свою профессию. От этой встречи остались очень теплые воспоминания и эта фотография на память. Достойнейшая и заслуженная победа!» — отметила Утяшева.