Люси Лью рассказала о ссоре с Биллом Мюрреем на съемках «Ангелов Чарли»

Актриса Люси Лью, сыгравшая одного из трех агентов в «Ангелах Чарли», рассказала о ссоре с Биллом Мюрреем на съемках проекта. Ее слова передает The Guardian.
Лью вспомнила, что «отчитала» актера за то, что он использовал в разговоре с ней «непростительные и неприемлемые» выражения.
На тот момент актриса была менее известна, чем звезда фильма «День сурка», но несмотря на это Лью решила раскритиковать знаменитого актера в лицо. Она заявила, что всегда реагирует на «несправедливость».
«Я действительно не думала об этом. Я бы поступила так в любой ситуации. Когда я чувствую, что-то не так, то защищаюсь», — заявила актриса.
Также Люси Лью добавила, что ее карьера строилась бы намного проще, если бы она могла хранить молчание.
Люси Лью приобрела известность после выхода сериала «Элли Макбил», в котором сыграла роль Линг. Актриса также исполнила роль Алекс Мандэй в фильмах «Ангелы Чарли» (2001) и «Ангелы Чарли: Только вперед» (2003) и была злодейкой в двух фильмах «Убить Билла» Квентина Тарантино.