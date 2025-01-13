Актер родился в 13 января 1988 года в Белграде в обычной сербской семье. Его родители были далеки от мира кино, однако мальчика отдали в актерский кружок. После развода воспитанием Милоша занималась только мама. Самые яркие воспоминания Милоша Биковича — о том, как вместе с родными он прятался в бомбоубежище во время Косовской войны. Этот опыт потом пригодился ему на съемках фильма «Балканский рубеж».