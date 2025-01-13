Милош Бикович — имя, которое уже давно не нуждается в представлении, «Холоп» с его участием видел почти каждый. Этот талантливый артист завоевал сердца миллионов россиян благодаря харизме и попаданию в типаж, будь то избалованный мажор Павел Аркадьевич в сериале «Отель Элеон» или безответно влюбленный в главную героиню фильма «Вызов» хирург Николаев.
Разберемся, в чем феномен Милоша Биковича и что именно сделало его таким популярным в России.
Детство Милоша Биковича и его ценности
Актер родился в 13 января 1988 года в Белграде в обычной сербской семье. Его родители были далеки от мира кино, однако мальчика отдали в актерский кружок. После развода воспитанием Милоша занималась только мама. Самые яркие воспоминания Милоша Биковича — о том, как вместе с родными он прятался в бомбоубежище во время Косовской войны. Этот опыт потом пригодился ему на съемках фильма «Балканский рубеж».
Большое влияние на характер Биковича оказал влияние его старший брат Александр, который впоследствии выбрал для себя путь монаха. Примечательно, что перед пробами в историческую драму «Солнечный удар» Милош попросил совета у брата-монаха, и тот заверил, что роль в картине Никиты Михалкова будет его. Так и вышло.
К слову, Никита Сергеевич, который сделал Биковича русской звездой, в прошлом году отметил талант, внешность и внутренние достоинства серба. Режиссер отреагировал так на исключение Милоша из актерского состава третьего сезона сериала «Белый лотос», напомнив, что у артиста есть российский паспорт, и он православный человек. Сам Милош признавался, что чувствует благодать во время молитвы и старается посещать церковь. Это помогает ему осмыслить события, происходящие в жизни.
Карьера Милоша Биковича
Впервые на киноэкране Милош появился в студенчестве. Изначально ему предлагали лишь эпизоды, однако в ленте «Монтевидео: Божественное видение» ему досталась главная роль, после которой Бикович стал звездой в родной Сербии.
Российская карьера Милоша началась благодаря Никите Михалкову. Режиссер увидел молодого актера на кинофестивале и предложил поучаствовать в своем проекте. Бикович воспользовался этой возможностью и подтянул знания русского языка, чтобы уверенно сыграть поручика Николая Гульбе-Левицкого в исторической драме «Солнечный удар».
«Холоп», Гриша
По-настоящему любимым российскими зрителями Милоша сделала роль мажора, которого перевоспитывали в вымышленной деревне в картине «Холоп» Клима Шипенко. Однако этого могло и не случиться: прочитав сценарий, Бикович хотел отказаться от предложения, поскольку уже играл золотых мальчиков и боялся стать заложником образа, однако коллеги смогли его переубедить.
В итоге Милош остался доволен работой с Шипенко и принял участие в продолжении истории, несмотря на то, что в процессе съемок выяснилось, что у сербского актера аллергия на сено и лошадей. Позже Бикович сыграл и в другом проекте режиссера «Вызов».
«Магомаев», Муслим Магомаев
В новом амплуа актер предстал в сериале о жизни звезды советской эстрады Муслима Магомаева. Герой байопика увлечен карьерой, и отношения с Анжеликой Лариной (Светлана Устинова) не складываются. Случайное знакомство с молодой певицей Тамарой Синявской (Ирина Антоненко) меняет все, хотя ситуацию осложняет то, что коллега не свободна.
По признанию Биковича, до съемок в сериале «Магомаев» он не был знатоком биографии Муслима Магометовича и его песнями. Во время подготовки к проекту актер изучил жизнь легендарного исполнителя и проникся к нему симпатией. Многие зрители отмечали, насколько точно зарубежный актер попал в образ советского артиста.
«The Телки», Андрей Миркин
Милош снялся в фильме по сценарию Сергея Минаева в 2021 году. В этот раз он получил главную роль — успешного руководителя PR-агентства, способного легко очаровать любую женщину. Однако у этой красивой жизни есть и обратная сторона, которая может открыться в самый неподходящий момент.
В фильме «The Телки» много постельных сцен. Но Милош признался, что они не вызывали у него никакого отклика. Он охарактеризовал этот процесс как «чистая механика».
«Дайте шоу», Кирилл Артемьев
В 2024-м на экраны вышел сериал, в котором Милош поэкспериментировал с внешностью. В «Дайте шоу» он сыграл популярного певца с татуировками на теле и высветленными прядями волос. Одна из поклонниц (Анастасия Красовская) обвинила главного героя в изнасиловании. Громкую тему обсуждают в телешоу, где истина на самом деле никого не интересует, а в умелых руках ведущего (Игорь Верник) жертва превращается в обвиняемую.
Милош признался, что ему было интересно сыграть Кирилла, в котором кипит гремучая смесь обаяния и ничтожества. Актер первым предложил сменить цвет волос, однако к татуировкам привык не сразу и долго не узнавал себя в зеркале.
«Любовь со второго взгляда», Никола Джокович
В романтической комедии затрагивается тема семейных взаимоотношений. Олеся (Ксения Теплова) и Данила (Александр Соколовский) переживают кризис и решают по-отдельности зарегистрироваться в приложении для знакомств. Супруги создают себе идеальных аватаров — Дашу Петрову (Регину Тодоренко) и Николу Джоковича (Милош Бикович), однако не догадываются, что общаются друг с другом.
Из-за плотного графика участие Милоша в фильме «Любовь со второго взгляда» было под угрозой. Чтобы заполучить в свою команду Биковича, создатели комедии были готовы сдвинуть старт съемок. Актер пошутил, что ему даже пообещали испортить карьеру, если он откажется от роли.
Личная жизнь Милоша Биковича
За романами сербского красавца поклонники следят с особым вниманием. Долгое время Милош Бикович был в числе завидных женихов. У него были отношения с российской моделью Сашей Лусс, затем актер встречался с коллегой по «Льду» Аглаей Тарасовой. Многие ждали, что дело закончится свадьбой, поскольку артисты даже познакомили друг друга с родителями, но пара распалась.
Актер признавался, что мечтает о большой семье, а рядом с собой видит добрую, умную, красивую и верующую девушку. Все эти качества он нашел в Иване Малич — юристе из Черногории. В 2022-м пара перестала скрывать отношения, а в январе 2024 года на свет появился их первенец, которого назвали Василием.
Бикович не спешит делиться подробностями семейной жизни, хотя и не скрывает, что счастлив. Его скромность восхищает российскую публику, которая считает Милоша образцовым семьянином и талантливым артистом, способным перевоплотиться в любого персонажа.