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Литвинова почтила память Добровольской: «Ты так любила жить»

Актриса высказалась о смерти коллеги
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Евгения Добровольская и Рената Литвинова в спектакле «Свидетель обвинения»
Евгения Добровольская и Рената Литвинова в спектакле «Свидетель обвинения»Источник: PersonaStars

Рената Литвинова почтила память актрисы Евгении Добровольской, которая ушла из жизни 10 января. Звезда сериала «Граница: Таежный роман» призналась, что не может поверить в то, что ее коллеги больше нет. Она также рассказала, какой в ее памяти осталась Добровольская.

«Женя, Женечка, невозможно осознать, что ты ушла. Ты так любила любить, жить, сражаться за свои принципы, за свои чувства — все в тебе было против смерти. И такой ты осталась во мне — самой живой и вечно молодой, непобедимой, неправильной, непокорной, пламенной и беззащитной Большой Актрисой, которая любила играть больше всего на свете», — написала Литвинова в личном блоге.

Обе актрисы служили в МХТ имени А. П. Чехова. Кроме того, Добровольская и Литвинова раньше вместе играли в нескольких постановках, в том числе в спектакле «Свидетель обвинения».

Напомним, Евгения Добровольская ушла из жизни 10 января. Ей было 60 лет. В последние годы актриса боролась с серьезным заболеванием.

Как сообщают СМИ, причиной смерти Добровольской стала острая сердечная недостаточность, которая могла быть вызвана онкологическим заболеванием. Прощание с Евгенией Добровольской пройдет 14 января на Основной сцене МХТ имени А. П. Чехова. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.