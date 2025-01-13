Литвинова почтила память Добровольской: «Ты так любила жить»

«Женя, Женечка, невозможно осознать, что ты ушла. Ты так любила любить, жить, сражаться за свои принципы, за свои чувства — все в тебе было против смерти. И такой ты осталась во мне — самой живой и вечно молодой, непобедимой, неправильной, непокорной, пламенной и беззащитной Большой Актрисой, которая любила играть больше всего на свете», — написала Литвинова в личном блоге.