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Прилучного раскритиковали за день рождения сына без Муцениеце: «Это ужас!»

Актриса Агата Муцениеце пропустила празднование дня рождения сына Тимофея
Павел Прилучный с женой и детьми, фото: соцсети
Павел Прилучный с женой и детьми, фото: соцсетиИсточник: Газета.Ru

Актера Павла Прилучного раскритиковали за то, что он не пригласил на день рождения сына Тимофея бывшую жену Агату Муцениеце. Комментарии опубликованы в соцсети.

Прилучный показал в личном блоге снимки, сделанные во время празднования дня рождения Тимофея в загородном комплексе. Актер был запечатлен вместе со старшим и младшим сыном Микаэлем, дочерью Мией и женой Зепюр Брутян.

«Отметили день рождения Тимофея в потрясающе волшебном месте! Все довольны и счастливы!» — подписал кадры артист.

Некоторые интернет-пользователи принялись критиковать Прилучного за то, что он не пригласил экс-супругу Агату Муцениеце на праздник их сына.

«Это ужас! Как же без мамы день рождения сына?», «Как бы вы не выставляли это “счастье”, но все адекватные люди понимают, какая это мерзейшая ситуация по отношению к женщине, которая родила этого ребенка и растила его 11 лет…», «Отчитался», «Но мама ведь тоже хотела бы быть с сыном в его день рождения!», — писали подписчики в комментариях.

В начале октября 2024 года Муцениеце рассказывала, что Тимофей живет с отцом и отказывается с ней общаться. Актриса называла решение ребенка не самостоятельным. Она также обвиняла Прилучного в том, что тот «ведет против нее войну». Сейчас Муцениеце и Прилучный судятся об определении места жительства мальчика.