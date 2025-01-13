Прилучного раскритиковали за день рождения сына без Муцениеце: «Это ужас!»

«Это ужас! Как же без мамы день рождения сына?», «Как бы вы не выставляли это “счастье”, но все адекватные люди понимают, какая это мерзейшая ситуация по отношению к женщине, которая родила этого ребенка и растила его 11 лет…», «Отчитался», «Но мама ведь тоже хотела бы быть с сыном в его день рождения!», — писали подписчики в комментариях.