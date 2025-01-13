Жена Янковского выложила фото поцелуя с мужем на пляже

Актриса Диана Пожарская показала в соцсети фото, сделанные во время отдыха с мужем, артистом Иваном Янковским.
На одном из кадров 32-летняя Пожарская и 34-летний Янковский целовались на пляже. Актриса позировала в крошечном бикини, а ее муж — в плавательных шортах. Артистка была запечатлена с распущенными волосами.
Диана Пожарская и Иван Янковский скрывали свои отношения — слухи об их романе появились еще в 2020 году, но пара ничего не комментировала. Артисты втайне расписались 17 февраля 2021 года, а рассказали об этом поклонникам только спустя год — супруги опубликовали в соцсетях фото с обручальными кольцами и поздравили друг друга с праздником. Актер растит сына вместе с Дианой Пожарской. Супруги назвали ребенка в честь его прадедушки народного артиста СССР Олега Янковского.
Ранее супруга Янковского оценила его в «Преступлении и наказании»: «Испытываю гордость».