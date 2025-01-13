Минкульт планирует отказаться от финансирования сериалов в 2025 году

Уникальную авторскую анимацию в 2025 году намерены финансировать из расчета 400 тысяч рублей за одну минуту, тогда как в 2024 году на это было заложено только 350 тысяч рублей. Минуту анимационного сериала оценивают в 300 тысяч рублей.