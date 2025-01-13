Дочь Пересильд заподозрили в новом романе: «Слишком молода для этого»

Дочь актрисы Юлии Пересильд, Анна, спровоцировала слухи о романе с певцом Ваней Дмитриенко. Комментарии опубликованы в соцсети.
19-летний исполнитель выложил фрагмент клипа на свою новую песню, в котором снялась 15-летняя актриса. В ролике знаменитости смотрят друг на друга влюбленным взглядом.
«Ты уже в моей крови…» — подписал видео артист.
Интернет-пользователи заподозрили, что молодые люди начали встречаться.
«Аню не узнала. Если вы пара, то это супер история», «Они пара?», «Она слишком молода для этого», «Шок и ничего больше», «Вот это поворот», — писали подписчики.
В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с актером Ярославом Могильниковым расстались. По словам девушки, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.
На прошлой неделе стало известно, что у Ярослава Могильникова появилась новая возлюбленная. Артист заявил в личном блоге, что влюблен.
Ранее сообщалось, что Анна Пересильд расплакалась после расставания с Ярославом Могильниковым.