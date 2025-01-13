Звезду «По законам военного времени» признали виновным по уголовной статье

16 сентября Евгения Воловенко сняли с самолета в Хабаровске. Во время полета артист оскорблял бортпроводников, требовал разрешить ему курить за отдельную плату и продать выпивку. Он несколько раз пытался прорваться в туалет и открыть дверь самолета. СМИ утверждают, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения и «едва держался на ногах».