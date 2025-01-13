Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Актерская студия
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

ФСИН не стала комментировать право Михаила Ефремова проститься с Добровольской

Защита актера также отказалась от комментариев
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов

В УФСИН по Белгородской области не стали комментировать возможность посещения актером Михаилом Ефремовым, отбывающим наказание в колонии № 4 в Алексеевке, похорон его экс-супруги Евгении Добровольской.

«Мы не комментируем (подобные вопросы — прим. ред.)», — сказали aif.ru в пресс-службе ведомства.

Защита актера также отказалась от комментариев.

Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. Последний год актриса боролась с тяжелой болезнью. Также стало известно, что в течение последнего месяца жизни артистка находилась в центре паллиативной помощи.

Церемония прощания с Евгенией Добровольской пройдет 14 января. В этот же день состоятся и похороны.

Правозащитник Иван Соловьев в разговоре с aif.ru отмечал, что Ефремов имеет право подать прошение о посещении похорон бывшей супруги. При этом он уверен, что шансов у актера практически нет.