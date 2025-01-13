ФСИН не стала комментировать право Михаила Ефремова проститься с Добровольской

В УФСИН по Белгородской области не стали комментировать возможность посещения актером Михаилом Ефремовым, отбывающим наказание в колонии № 4 в Алексеевке, похорон его экс-супруги Евгении Добровольской.
«Мы не комментируем (подобные вопросы — прим. ред.)», — сказали aif.ru в пресс-службе ведомства.
Защита актера также отказалась от комментариев.
Добровольская умерла 10 января в возрасте 60 лет. Последний год актриса боролась с тяжелой болезнью. Также стало известно, что в течение последнего месяца жизни артистка находилась в центре паллиативной помощи.
Церемония прощания с Евгенией Добровольской пройдет 14 января. В этот же день состоятся и похороны.
Правозащитник Иван Соловьев в разговоре с aif.ru отмечал, что Ефремов имеет право подать прошение о посещении похорон бывшей супруги. При этом он уверен, что шансов у актера практически нет.