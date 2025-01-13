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Умерла актриса, игравшая в сериалах «Главный госпиталь» и «Друзья»

Артистке Лесли Чарльсон было 79 лет
Лесли Чарльсон
Лесли ЧарльсонИсточник: Legion-Media.ru

Американская актриса Лесли Чарльсон, снимавшаяся в таких сериалах, как «Главный госпиталь» и «Друзья», скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщает американский портал Deadline Hollywood.

«С тяжелым сердцем я объявляю о кончине моей дорогой подруги и коллеги. Ее непреходящее наследие насчитывает почти 50 лет только в “Главном госпитале”, и так же, как Моника была душой семьи Куотермейн, Лесли была любимым матриархом всего актерского состава и съемочной группы. Мне будет не хватать наших ежедневных бесед, ее остроумия и невероятного присутствия на съемочной площадке», — приводит портал слова исполнительного продюсера «Главного госпиталя» Фрэнка Валентини.

Артистки не стало накануне, 12 января. Помимо упомянутых «Главного госпиталя» и «Друзей» Чарльсон, в частности, участвовала и в сериалах «Доктор Маркус Уэлби» и «Счастливые дни».

Ранее сообщалось, что в возрасте 77 лет ушел из жизни британский оператор фильмов «Бэтмен» и двух частей франшизы о Гарри Поттере Роджер Прэтт.