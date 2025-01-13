41-летняя Светлана Ходченкова показала фигуру в золотом бикини

В конце декабря 2024 года артистку заподозрили в новом романе. Светлана Ходченкова пришла на премьеру фильма «Волшебник изумрудного города» с таинственным спутником, который сопровождал ее везде. После мероприятия актрису снова заметили с мужчиной, он помогал ей спуститься с лестницы и нес букеты цветов. Знаменитость пока никак не комментировала новость и не раскрывала личность мужчины.