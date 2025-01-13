41-летняя Светлана Ходченкова показала фигуру в золотом бикини

Светлана Ходченкова продемонстрировала фигуру в купальнике. Артистка разместила фото в соцсети.
41-летняя актриса позировала в золотом бикини, украшенном стразами, на фоне моря и пальмы. Артистка дополнила пляжный образ белой сетчатой макси-юбкой и солнцезащитными очками. Знаменитость распустила волосы и отказалась от макияжа.
В сентябре Светлана Ходченкова выложила снимок, который был сделан на тренировке по pole dance. Звезда была запечатлена в черном топе с вырезами, который сочетала с шортами, белой рубашкой на бедрах и светлыми стрипами. Актриса также надела наколенники и собрала волосы в хвост. Знаменитость стояла у пилона спиной к камере.
В конце декабря 2024 года артистку заподозрили в новом романе. Светлана Ходченкова пришла на премьеру фильма «Волшебник изумрудного города» с таинственным спутником, который сопровождал ее везде. После мероприятия актрису снова заметили с мужчиной, он помогал ей спуститься с лестницы и нес букеты цветов. Знаменитость пока никак не комментировала новость и не раскрывала личность мужчины.