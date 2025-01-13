Анна Пересильд расплакалась после расставания с Ярославом Могильниковым

Актриса Анна Пересильд расплакалась после расставания с артистом Ярославом Могильниковым. Знаменитость выложила видео в TikTok.
15-летняя Пересильд призналась, что ей разбили сердце. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» показала ролик, в начале которого она была запечатлена в детстве. Следом шли видеофрагменты, где девушка плакала перед камерой.
«Прости меня, моя маленькая девочка, за то, что позволила разбить твое сердце, которое любило по-настоящему», — подписала ролик знаменитость.
В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с Ярославом Могильниковым расстались. По словам актрисы, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.
На прошлой неделе стало известно, что Ярослав Могильников нашел новую девушку. Об этом 17-летний юноша рассказал в соцсети. Артист опубликовал сторис, в которой заявил, что влюблен.
Дочь Юлии Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена казанской группировки «Универсам» Марата. Могильников воплотил на экране образ молодого бандита Ералаша.