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Анна Пересильд расплакалась после расставания с Ярославом Могильниковым

Актриса выложила видео в слезах после разрыва с коллегой по сериалу
Анна Пересильд расплакалась после расставания с Ярославом Могильниковым
Анна Пересильд расплакалась после расставания с Ярославом МогильниковымИсточник: www_gazeta_ru

Актриса Анна Пересильд расплакалась после расставания с артистом Ярославом Могильниковым. Знаменитость выложила видео в TikTok.

15-летняя Пересильд призналась, что ей разбили сердце. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» показала ролик, в начале которого она была запечатлена в детстве. Следом шли видеофрагменты, где девушка плакала перед камерой.

«Прости меня, моя маленькая девочка, за то, что позволила разбить твое сердце, которое любило по-настоящему», — подписала ролик знаменитость.

В конце декабря дочь Юлии Пересильд сообщила, что они с Ярославом Могильниковым расстались. По словам актрисы, они «остались в хороших отношениях, так как ценят друг друга». Знаменитость попросила журналистов и поклонников не беспокоить ее вопросами на эту тему.

На прошлой неделе стало известно, что Ярослав Могильников нашел новую девушку. Об этом 17-летний юноша рассказал в соцсети. Артист опубликовал сторис, в которой заявил, что влюблен.

Дочь Юлии Пересильд сыграла в сериале «Слово пацана» 14-летнюю Айгуль, которая стала возлюбленной члена казанской группировки «Универсам» Марата. Могильников воплотил на экране образ молодого бандита Ералаша.