Фильм «Финист. Первый богатырь» стал лидером кинопроката в РФ в выходные

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Кинокартина «Финист. Первый богатырь» возглавил прокат в России, собрав 302,5 млн рублей в эти выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 9 по 12 января.
Фильм рассказывает о Финисте Ясном Соколе — самом удалом богатыре Белогорья. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.
Второе место заняла кинокартина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», собрав 299 млн рублей за прошедшие выходные. В далеком городе живет девочка Элли. Однажды злая колдунья Гингема наколдовала ураган, который унес Элли и ее собачку Тотошку в страну Жевунов. Чтобы вернуться домой, Элли вместе с новыми друзьями — Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом — отправится по желтой кирпичной дороге в Изумрудный город на поиски Волшебника, который исполнит их заветные желания.
«Елки 11» заняли третье место в рейтинге и собрали 83,2 млн рублей за минувшие выходные. Судьбы многих людей из разных уголков страны переплетутся самым неожиданным образом, чтобы поздравить одинокую учительницу Валентину Михайловну. Всем им предстоит осознать нечто важное и сделать правильный выбор, чтобы вступить в новый год с новыми надеждами.