Фильм «Финист. Первый богатырь» стал лидером кинопроката в РФ в выходные

Фильм рассказывает о Финисте Ясном Соколе — самом удалом богатыре Белогорья. Все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — заглядываются. Он горделив и самоуверен, и порой даже отказывается от подвигов, если считает их скучными и неинтересными. Но ему просто необходимо оставаться лучшим, чтобы люди продолжали им восхищаться. Чтобы всех удивить, Финист отправится за новыми свершениями в непростое путешествие, которое приведет его в восточные земли, где богатырь поймет простую истину — один в поле не воин.