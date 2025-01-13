Смешить зрителя в одиночку сложно, но еще сложнее создать гармоничный союз, где каждый участник дополняет другого. Однако в истории мирового кинематографа немало примеров, когда сочетания актеров делали фильмы не просто популярными, а культовыми. О пяти выдающихся комических ансамблях расскажем в статье.
Пьер Ришар и Жерар Депардье
Высокий и худощавый Ришар с выразительной мимикой в этой паре всегда воплощает образ рассеянного мечтателя, а коренастый Депардье — уверенного и очень земного человека. Контраст между артистами стал основой их феноменального успеха.
В ленте «Невезучие», открывшей трилогию комедий Франсиса Вебера, частный детектив Жан Кампана (Жерар Депардье) и рассеянный бухгалтер Франсуа Перрен (Пьер Ришар) вынуждены объединиться. Кампана стремится к порядку, но постоянные неудачи Перрена превращают любую затею в хаос. Картина завоевала любовь зрителей и стала хитом.
Кристиан Клавье и Жан Рено
Другой культовый французский тандем, впервые блеснувший в экшн-комедии «Операция “Тушенка”», быстро завоевал популярность благодаря своей уникальной химии. Сдержанный и суровый Жан Рено идеально дополняет Кристиана Клавье — энергичного мастера гротеска и яркой экспрессии.
Однако большинство знает их по серии «Пришельцы». Грубоватый рыцарь Годфруа (Рено) попадает в мир, где его привычки кажутся дикими, а Клавье блестяще играет неуклюжего, но находчивого слугу Жакуйя. Успех «Пришельцев» породил несколько сиквелов, которым не суждено было превзойти оригинал, но зато комедии развили франшизу и укрепили этот феноменальный дуэт.
В 2004 году Рено и Клавье вновь воссоединились в ленте «Корсиканец» по сценарию Кристиана. На этот раз Жан сыграл колоритного жителя Корсики, вовлеченного в криминальную историю, а его товарищ изобразил наивного и слегка нерешительного частного детектива, прибывшего на остров, чтобы отыскать героя Рено. Контраст между персонажами снова послужил толчком для множества комических ситуаций.
Саймон Пегг и Ник Фрост
Начало трилогии «Кровь и мороженое», она же «Трилогия трех вкусов “Корнетто”», положила лента «Зомби по имени Шон», где британские актеры Саймон Пегг и Ник Фрост сыграли двух друзей, пытающихся пережить зомби-апокалипсис с пинтой пива в руках. Сатирическая комедия была полна отсылок к поп-культуре, но главным ее достоинством стала динамика между лентяем Шоном (Пегг) и безответственным Эдом (Фрост).
В «Типа крутых легавых» они разыграли пародию на полицейские боевики: один — суперсерьезный коп, второй — добродушный мечтатель. Их общая борьба против тайного заговора в английской глубинке подарила зрителям множество уморительных сцен и неожиданных поворотов. «Армагеддец», завершающий трилогию, рассказывает историю о приятелях, которые хотят повторить приключения юности, но сталкиваются с инопланетным вторжением. Картина с научно-фантастической оболочкой затрагивает такие важные темы, как дружба и взросление.
Не стоит забывать и про фильм «Пол: Секретный материальчик», где артисты сыграли двух британцев, встретивших болтливого инопланетянина, которого озвучил другой известный комедиант Сет Роген. Совместные проекты Пегга и Фроста стали отражением их искренней дружбы вне экрана. Актеры познакомились еще в начале 90-х, когда Саймон только начинал свою карьеру, а Ник работал официантом в мексиканском кафе, — с тех пор они неразлучны.
Андрей Миронов и Анатолий Папанов
Оба артиста играли в Театре сатиры и появлялись вместе в постановках «Ревизор», «Горе от ума» и «Вишневый сад». Кинодебютом легендарного тандема стала картина Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Андрей Миронов сыграл там жулика Диму Семицветова, а Анатолий Папанов — его тестя-солдафона Семена Васильевича.
В «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая сатирический дуэт заиграл на полную. Миронов в картине блистает в образе обаятельного контрабандиста Геши Козодоева, чьи идеи не раз приводили к ситуациям на грани фола. Папанов в роли подельника Козодоева Лелика своей фирменной харизмой дополняет образ напарника. Их союз стал визитной карточкой советской киноклассики.
В третий раз актеры сыграли вместе в «12 стульях» Марка Захарова, исполнив в телефильме главные роли: Остапа Бендера (Миронов) и Кисы Воробьянинова (Папанов). Хоть их образы бесконечно сравнивали с персонажами Арчила Гомиашвили и Сергея Филиппова, дуэт образца 1976 года оказался не менее убедительным и смешным.
Георгий Вицин, Юрий Никулин, Евгений Моргунов
Говоря о комических тандемах в отечественном кино, это трио нельзя обойти стороной. Трус, Балбес и Бывалый, придуманные Леонидом Гайдаем, стали эталонными типажами. Впервые троица — Георгий Вицин, Юрий Никулин и Евгений Моргунов — появилась в короткометражном фильме 1961 года «Пес Барбос и необычный кросс».
В знаменитых комедиях «Операция "Ы"» и «Кавказская пленница» трио благодаря своим сомнительным авантюрам, от инсценировки ограбления до похищения невесты, окончательно влюбило в себя зрителей. Ключом к успеху стала потрясающая актерская химия и контраст характеров. Нервный и сентиментальный герой Вицина, жизнерадостный и непосредственный Балбес Никулина и лидер шайки, «тяжеловес» Моргунов стали символом золотой эпохи советской комедии.