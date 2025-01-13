Не стоит забывать и про фильм «Пол: Секретный материальчик», где артисты сыграли двух британцев, встретивших болтливого инопланетянина, которого озвучил другой известный комедиант Сет Роген. Совместные проекты Пегга и Фроста стали отражением их искренней дружбы вне экрана. Актеры познакомились еще в начале 90-х, когда Саймон только начинал свою карьеру, а Ник работал официантом в мексиканском кафе, — с тех пор они неразлучны.