Николь Кидман не хочет, чтобы дочери видели ее постельные сцены в кино

Ранее актриса говорила, что ей так часто приходилось играть сексуальные сцены, что она «почти выгорела». Она признаёт, что ей было страшно: «Я сказала Халине (Халине Рейн, сценаристу и режиссеру фильма — прим. ред..) в самом начале, как боюсь. Но она ответила: “Я позабочусь о тебе. Это будет безопасно, но я хочу этого смущения, я хочу этой борьбы”. Потому что большая часть сексуальности Роми связана с ее борьбой за внутреннюю свободу. Она может действовать, но не может отпустить. И я думаю, что это общая черта, присущая сексуальности многих женщин, — то, какой они хотят ее видеть, и то, какой она является на самом деле».