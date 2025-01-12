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Николь Кидман не хочет, чтобы дочери видели ее постельные сцены в кино

Актриса призналась, что сама не смогла смотреть пикантные эпизоды в «Плохой девочке» на премьере фильма

Новый фильм Николь Кидман «Плохая девочка» настолько откровенный, что актриса не хочет, чтобы ее дочери-подростки, 16-летняя Санди Роуз и 14-летняя Фейт Маргарет, смотрели картину из-за сексуальных сцен. Николь играет замужнюю женщину средних лет, у которой завязался роман с гораздо более молодым стажером.

Кидман объясняет, что фильм призван показать женское сексуальное удовольствие таким, какое оно есть на самом деле, — пусть и с помощью партнера, который вдвое младше нее. «Мои дочери заявили, что не хотят этого видеть. Ни одна из них не заинтересована в том, чтобы смотреть на маму в таком виде», — призналась Николь в интервью Telegraph Review.

Ранее актриса говорила, что ей так часто приходилось играть сексуальные сцены, что она «почти выгорела». Она признаёт, что ей было страшно: «Я сказала Халине (Халине Рейн, сценаристу и режиссеру фильма — прим. ред..) в самом начале, как боюсь. Но она ответила: “Я позабочусь о тебе. Это будет безопасно, но я хочу этого смущения, я хочу этой борьбы”. Потому что большая часть сексуальности Роми связана с ее борьбой за внутреннюю свободу. Она может действовать, но не может отпустить. И я думаю, что это общая черта, присущая сексуальности многих женщин, — то, какой они хотят ее видеть, и то, какой она является на самом деле».

Кидман добавила, что ей было слишком неловко смотреть непристойные сцены на венецианской премьере «Плохой девочки»: «Я помню, как в какой-то момент закрыла лицо. Потому что это было что-то вроде: “О, боже. Не хочу смотреть, как я это делаю”».

Ранее Николь Кидман пришла на премьеру в усыпанном розовыми цветами платье.