Мэл Гибсон намекнул на истинную причину страшных пожаров в Южной Калифорнии

Мэл Гибсон оказался в числе знаменитостей, потерявших недвижимость в результате разрушительных лесных пожаров в Южной Калифорнии. Роскошный особняк звезды «Храброго сердца» стоимость 14 миллионов долларов располагался в Малибу. В интервью телеканалу Fox актер и режиссер рассказал, что потерял в огне все накопленные за 15 лет вещи, которыми дорожил, — от семейных фотоальбомов до бесценных антикварных книг XVII века.
К счастью, сам Мэл и его близкие не пострадали. В момент пожара Гибсон находился в Остине, штат Техас, где записывал подкаст вместе с популярным комиком и ведущим Джо Роганом. Зато на месте катастрофы был его сын Майло — член бригады пожарных-волонтеров, который и занялся спасением вещей первой необходимости.
«Мой сын успел схватить и вынести паспорта и пару важных бумаг... Это трагично, это очень расстраивает. Но я смотрю на моих соседей и переживаю за них сильнее, чем за себя», — поделился Гибсон. А затем рассказал о собственных ощущениях от пожара.
«Я испытываю странную смесь печали и в каком-то смысле почти восторга. Я просто думаю, как же мне повезло в жизни... Это всего лишь вещи, и их можно или нельзя заменить, но главное — мы все еще здесь. И как ни странно, я смотрю на все происходящее как на очищение», — признался Мэл Гибсон.
Кроме того, режиссер «Страстей Христовых» выдвинул неожиданную теорию о происхождении пожаров: «Это напомнило мне богатых скотовладельцев в старые времена, которые таким образом вытесняли людей с земли. Не знаю... просто мне показалось немного слишком удобным, что у пожарных не было воды».
Также Гибсон вспомнил, что в разгар катастрофы власти Лос-Анджелеса арестовали несколько человек, собственноручно разжигавших огонь. «А еще тот факт, что нашлись люди, готовые, желающие и способные устраивать пожары... Они действовали по собственной воле или им поручили это сделать?» — задался вопросом актер.
Ранее о гибели близкого человека в жутком пожаре, охватившем Лос-Анджелес, сообщила актриса Дженнифер Гарнер.