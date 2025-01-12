Мэл Гибсон намекнул на истинную причину страшных пожаров в Южной Калифорнии

«Я испытываю странную смесь печали и в каком-то смысле почти восторга. Я просто думаю, как же мне повезло в жизни... Это всего лишь вещи, и их можно или нельзя заменить, но главное — мы все еще здесь. И как ни странно, я смотрю на все происходящее как на очищение», — признался Мэл Гибсон.