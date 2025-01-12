Дженнифер Лопез протянула руку помощи Бену Аффлеку и его детям во время пожаров в Лос-Анджелесе

Аффлек и Лопез, которые впервые обручились в 2002 году, а через два года расстались, возобновили свой роман в начале 2021-го и поженились во второй раз год спустя. Однако в августе 2024-го певица подала на развод с Беном. Несмотря на то, что развод звездной пары официально состоялся, инсайдер сообщил, что Дженнифер «связалась с бывшим мужем, как только узнала, что дому Бена может угрожать опасность».