Дженнифер Лопез протянула руку помощи Бену Аффлеку и его детям во время пожаров в Лос-Анджелесе

Дженнифер Лопез всерьез беспокоится за Бена Аффлека после того, как он был вынужден покинуть свой дом в Пасифик-Палисейдс стоимостью 20,5 миллионов долларов из-за пожаров в Лос-Анджелесе.
Источник сообщил изданию Page Six, что артистка озабочена благополучием своего бывшего, «поскольку она слышала, что его эвакуировали».
55-летняя Лопез «наведывалась к Бену на протяжении всего этого испытания» и «давала ему понять, что она рядом с ним и его детьми». «Она предложила свою поддержку во всем, в чем они нуждаются», — отметил инсайдер.
Аффлек и Лопез, которые впервые обручились в 2002 году, а через два года расстались, возобновили свой роман в начале 2021-го и поженились во второй раз год спустя. Однако в августе 2024-го певица подала на развод с Беном. Несмотря на то, что развод звездной пары официально состоялся, инсайдер сообщил, что Дженнифер «связалась с бывшим мужем, как только узнала, что дому Бена может угрожать опасность».