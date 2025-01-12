В России покажут новую режиссерскую работу Джонни Деппа

«Обаятельный хулиган, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины», — говорится в синопсисе.