В России покажут новую режиссерскую работу Джонни Деппа

В российский прокат выйдет новая режиссерская работа Джонни Деппа «Моди: Три дня на крыльях безумия». Показ на большом экране в нашей стране стартует 30 января, подробностями и дублированным трейлером с РБК Life поделились в кинопрокатной компании RWV Film.
Картина расскажет о трех днях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, которые тот провел в 1916 году в Париже.
«Обаятельный хулиган, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин окунается в пучину богемной жизни в попытках понравиться критикам и продать свои работы, но из раза в раз терпит неудачу. Почти отчаявшись, он собирается бросить все, как вдруг приходит весть о прибытии в город видного коллекционера. Моди получает шанс изменить свою жизнь и превратиться из неизвестного художника в звезду мировой величины», — говорится в синопсисе.
Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо», «Джон Уик 2»), звезда «Крестного отца» Аль Пачино сыграл коллекционера Мориса Ганната, а британский актер Стивен Грэм («Большой куш», «Пираты Карибского моря: На странных берегах») выступил в роли арт-дилера и друга живописца, его героя зовут Леопольд Зборовски. Также в фильме занята Антония Десплат («Шантарам», «Виктория») в качестве Беатрис Гастингс — английской поэтессы, музы и возлюбленной Модильяни.
Премьера «Моди: Три дня на крыльях безумия» состоялась 24 сентября на 72-м Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне и 26 октября на Римском кинофестивале, где Джонни Деппу вручили престижную награду за вклад в кинематограф. Среди продюсеров ленты — Константин Елкин, глава Russian World Vision, и Светлана Мигунова-Дали, которые также участвовали в продюсировании картины «Жанна Дюбарри» с Деппом в роли Людовика XV.
Как поясняет Deadline, это первая за 25 лет работа Джонни Деппа в качестве режиссера полнометражного художественного фильма. Снять картину предложил Аль Пачино. Работа над картиной о живописце началась в 2023 году, съемки проходили в Венгрии, Лос-Анджелесе и Турине.
В 1997 году он снял фильм «Храбрец» с Марлоном Брандо и самим собой в главных ролях.
Любопытно:
- Мартин Скорсезе и Аль Пачино много лет назад рассматривали возможность снять совместный фильм о Модильяни;
- Аль Пачино и Джонни Депп уже работали вместе над фильмом «Донни Браско» 1997 года;
- Стивен Грэм и Аль Пачино ранее играли вместе в фильме «Ирландец» 2019 года.
В 2023 году Депп появился на экране в картине «Жанна Дюбарри». В ленте, рассказывающей об истории восхождения Жанны Дюбарри — последней фаворитки короля Франции Людовика XV, он сыграл фаворитку монарха. Эта роль стала первой крупной работой актера после судебного разбирательства о клевете между ним и его бывшей супругой Эмбер Херд.
Сейчас актеру и режиссеру 61 год. Наибольшую известность ему принесла серия фильмов «Пираты Карибского моря», где тот воплотил образ капитана Джека Воробья, а также роли в картинах Тима Бертона: «Эдвард Руки-ножницы», «Сонная Лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Алиса в Стране чудес». Также значимыми фильмами в его карьере считаются «Что гложет Гилберта Грейпа», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Кокаин», «Шоколад». Дебютировал Депп в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов» (1984), он сыграл подростка, который становится жертвой Фредди Крюгера, преследующего его во сне.