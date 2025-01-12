Отец Тома Холланда подтвердил помолвку сына с Зендаей

При этом мужчина вспомнил, как сделал предложение своей жене Никки: «Это было совсем не похоже на моего старшего сына, который, очевидно, смотрел все эти пошлые фильмы, потому что в детстве я никогда не видел, чтобы он читал книги. Для большинства парней стресс при покупке обручального кольца заключается в том, что они не могут себе его позволить. Я подозреваю, что это было наименьшей из забот Тома, его больше беспокоил камень, его размер и чистота, его оправа, ювелир».