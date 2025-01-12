Отец Тома Холланда подтвердил помолвку сына с Зендаей

Отец Тома Холланда проболтался. Доминик Холланд подтвердил, что его старший сын всё же сделал предложение Зендае.
«Я полагаю, что среди моих подписчиков есть журналисты. Меня забавляет, что каждую неделю они надеются узнать что-нибудь о Томе, просматривая мои записи. Главные новости этой недели — хороший пример такой возможности для меня. Они помолвлены или нет? Зендая носит кольцо, а Тома нигде не видно, что добавляет интриги», — отметил Доминик в новом посте. 57-летний отец знаменитости добавил, что «помолвка подтверждена», но отметил, что не будет раскрывать ничего нового и пикантного, например, дату, место проведения церемонии, список гостей.
Вместо этого он решил противопоставить «разные подходы отца и сына к предложению руки и сердца» своим девушкам. «Том, как вы уже знаете, был невероятно хорошо подготовлен. Он купил кольцо. Он поговорил с ее отцом и получил разрешение сделать предложение его дочери. Том всё спланировал… Когда, где, как, что сказать, что надеть», — поделился Доминик.
При этом мужчина вспомнил, как сделал предложение своей жене Никки: «Это было совсем не похоже на моего старшего сына, который, очевидно, смотрел все эти пошлые фильмы, потому что в детстве я никогда не видел, чтобы он читал книги. Для большинства парней стресс при покупке обручального кольца заключается в том, что они не могут себе его позволить. Я подозреваю, что это было наименьшей из забот Тома, его больше беспокоил камень, его размер и чистота, его оправа, ювелир».
Накануне стало известно, что Зендая и Том Холланд сделали парные татуировки.