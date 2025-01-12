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Переехавшая в Париж актриса Литвинова выставила на продажу свои вещи

СМИ: На этот шаг актриса пошла из-за нехватки денег на жизнь в столице Франции
Рената Литвинова
Рената Литвинова

Переехавшая в Париж российская актриса Рената Литвинова выставила на продажу свои вещи, сообщает Telegram-канал Mash.

Как отмечает издание, предварительно, на этот шаг Литвинова пошла из-за нехватки денег на жизнь в столице Франции. Актриса распродаёт свои костюмы, пиджаки, юбки, жакеты, брюки, тренчи, плащи и прочее.

«Сначала ценник был 8 478 014 рублей. Однако вскоре была сделана скидка на каждую позицию — от 7% до 72%. В итоге общая сумма снизилась до 6 280 400», — говорится в публикации.

Ранее Литвинова выставляла на продажу свои рисунки, книгу и фотоальбом с автографами.

Как сообщалось, в декабре 2024 года покинувшая Россию Литвинова была замечена в Москве во время фотосессии в Столешниковом переулке.