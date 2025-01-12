Михаил Ефремов может попроситься на похороны Евгении Добровольской

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, может попроситься на похороны бывшей супруги, актрисы Евгении Добровольской. Об этом aif.ru рассказал правозащитник, вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
«В колонии может даваться краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий. Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — сказал собеседник издания.
По мнению Мельникова, Ефремова вряд ли отпустят на похороны, так как для ФСИН это может стать очередным скандалом.
«Добровольская была супругой Ефремова, но они давно разошлись. К этому могут придраться. Я сомневаюсь, что ему удастся посетить похороны», — заключил правозащитник.
Защита актера отказалась от комментариев по этому вопросу.
Михаил Ефремов был вторым мужем Евгении Добровольской. Их брак длился с 1990 по 1997 год. В 1991 году у пары родился сын Николай.
Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет. По предварительным данным, она скончалась от острой сердечной недостаточности на фоне онкологии.
Актрису похоронят на Троекуровском кладбище 14 января.