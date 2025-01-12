Голливудская актриса Анджелина Джоли приютила в своем доме пострадавших от пожаров в Калифорнии. Об этом сообщает издание People.
«Энджи сочувствует тем, кто потерял свои дома или пострадал от пожаров. Она делает все возможное, чтобы помочь, и даже открывает двери своего дома для друзей, которые были вынуждены эвакуироваться», — рассказал инсайдер из окружения звезд.
7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.
Издание TMZ сообщило, что из-за пожара модель и актриса Пэрис Хилтон лишилась пляжного дома в Малибу. Журналисты отметили, что несмотря на то, что это не основное место жительства знаменитости, для нее это «тяжелая утрата».
Также стало известно, что Бен Аффлек уехал из своего дома из-за масштабного бедствия в Калифорнии. По информации журналистов, актер поехал к своей бывшей супруге Дженнифер Гарнер, с которой проживают их дети.