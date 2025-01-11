Культовый сериал Netflix обвинили в экстремизме в России

«Родители покупают костюмы убийц и оружие из сериала, легитимизируя жестокость и насилие. Потакающие таким увлечениям детей должны быть привлечены к ответственности. Нельзя позволять детям расти в мире, где убийство становится нормой, а жестокость — развлечением», — заявил он.