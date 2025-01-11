Названы дата и место прощания с Евгенией Добровольской

10 января МХТ имени А. П. Чехова сообщил, что на 61-м году жизни скончалась народная артистка России Евгения Добровольская. В театре отметили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью. По данным Telegram-канала Mash, артистка умерла от острой сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания. Добровольская служила в МХТ им. Чехова с 1991 года. Помимо этого она с 19 лет активно снималась в кино — на ее счету десятки ролей, а в 90-х она была звездой молодого российского кинематографа.