Беременная жена Сарика Андреасяна показала фигуру в купальнике

Беременная жена Сарика Андреасяна, актриса Елизавета Моряк показала фигуру в купальнике. Снимками она поделилась в соцсети.
Актриса позировала в черном купальнике с глубоким декольте, демонстрируя грудь. Образ актриса дополнила солнцезащитными очками. Она также отказалась от макияжа и укладки. Съемку она устроила на пляже в Дубае.
Лиза Моряк скоро во второй раз станет матерью. Она недавно раскрыла пол будущего ребенка. Актриса ждет еще одну девочку от Сарика Андреасяна. Для режиссера дочь станет четвертым ребенком. У него от предыдущего брака есть двое сыновей. Продюсер признавался, что расставание с супругой Аленой после семи лет брака было тяжелым и они сохранили общение только ради общих детей.
Звезда «Жизни по вызову» недавно ответила на обвинения, что вышла замуж по расчету. По словам Моряк, она познакомилась с Андреасяном до его взлета в карьере, когда у него были только долги. Пара официально зарегистрировала отношения в ноябре 2022 года. Артистка рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете — он устроил романтическую прогулку над городом и в небе появилась надпись: «Я люблю тебя, выходи за меня». А 19 февраля 2023 года у пары родилась Элизабет.
Ранее Елизавета Моряк опубликовала фото мужа Сарика Андреасяна без усов.