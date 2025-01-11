Звезда фильма «Любовь и голуби» выразил соболезнования в связи с кончиной Добровольской

«Очень светлая, лучистая», — сказал о Евгении Добровольской в беседе с aif.ru народный артист России Александр Михайлов, выразив соболезнование близким актрисы.
Накануне стало известно, что Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни.
«Мне не довелось работать с Евгенией Добровольской ни на сцене, ни в кино. Но то, что я видел с ее участием, говорит о ней как о светлом, лучистом человеке, которому и страдать в жизни, конечно, пришлось», — сказал aif.ru Александр Михайлов.
Он выразил соболезнование близким актрисы, отметив, что она была многодетной мамой, растила четверых детей, младший из которых подросток. И это огромное горе для детей.
«Уходят, уходят молодые… Я могу так сказать о Добровольской с высоты своих 80 лет», — с горечью констатировал народный артист.