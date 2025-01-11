Звезда фильма «Любовь и голуби» выразил соболезнования в связи с кончиной Добровольской

«Мне не довелось работать с Евгенией Добровольской ни на сцене, ни в кино. Но то, что я видел с ее участием, говорит о ней как о светлом, лучистом человеке, которому и страдать в жизни, конечно, пришлось», — сказал aif.ru Александр Михайлов.