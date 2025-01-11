Зендая и Том Холланд сделали парные татуировки незадолго до помолвки

Мир впервые узнал о помолвке Зендаи и Тома Холланда, когда актриса вышла в свет с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце на церемонии вручения «Золотого глобуса» 2025 года. TMZ подтвердил радостную новость, сообщив, что «романтическое и интимное» предложение произошло где-то «между Рождеством и Новым годом». Теперь тату-мастер пары рассказал о татуировках, которые Зендая и Холланд сделали еще в ноябре 2024 года.