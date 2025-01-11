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Зендая и Том Холланд сделали парные татуировки незадолго до помолвки

Тату-мастер поделился впечатлениями от общения со звездной парой
Том Холланд и Зендая
Том Холланд и ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

Мир впервые узнал о помолвке Зендаи и Тома Холланда, когда актриса вышла в свет с огромным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце на церемонии вручения «Золотого глобуса» 2025 года. TMZ подтвердил радостную новость, сообщив, что «романтическое и интимное» предложение произошло где-то «между Рождеством и Новым годом». Теперь тату-мастер пары рассказал о татуировках, которые Зендая и Холланд сделали еще в ноябре 2024 года.

По словам источника People, пара набила одинаковые надписи с инициалами друг друга 27 ноября в Бостонской тату-компании на Ньюбери-стрит. Мастер Лили Джарнрид, создавшая дизайн, прокомментировала общение с Томом и Зендаей: «С ними было приятно познакомиться, и это было очень весело!».

Зендая сделала небольшую татуировку в виде буквы «t» прямо под мышкой, а ее жених набил столь же сдержанную тату в виде буквы «z» на верхней части грудной клетки.

Ранее отец Зендаи прокомментировал слухи о помолвке дочери с Томом Холландом.