Минкульт назвал смерть Добровольской невосполнимой утратой для культуры

В Министерстве культуры России выразили глубокую скорбь в связи со смертью народной артистки РФ Евгении Добровольской, назвав ее уход невосполнимой утратой для отечественного искусства.
Евгения Добровольская более тридцати лет служила на сцене Московского художественного театра имени Чехова, где ее талант проявился во множестве запоминающихся ролей.
«Каждое ее выступление захватывало публику и становилось настоящим событием… Ее уход — невосполнимая утрата для отечественной культуры», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.
Кроме театра, Добровольская также добилась успехов в кино, оставаясь верной своему призванию до последних дней. Ее сила духа и преданность искусству вдохновляли многих, и она заслуженно завоевала народную любовь. Министерство культуры также выразило соболезнования семье и близким артистки.
Напомним, о смерти актрисы в пятницу, 10 января, сообщили в МХТ имени Чехова. В пресс-службе театра подтвердили, что последний год она боролась с тяжелой болезнью.