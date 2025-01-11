Актер из сериала «Слово пацана» Левченко умер в Ярославле

На 73 году жизни умер актер из сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Спасская» Михаил Левченко. Об этом сообщили в Ярославском камерном театре, где он служил.
Левченко родился 19 сентября 1952 года в Тюмени. Он учился на театральном курсе при Тюменском драматическом театре. Служил в театрах Советска, Калуги и Ярославля. В 2010 году Левченко было присвоено почётное звание «Заслуженный артист России».
Принял участие в 80 кинопроектах, в том числе, в таких лентах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мосгаз», «Напарницы», «Одиссея сыщика Гурова» и другие.
Его последней работой в кино стала роль старпома в третьем сезоне сериала «Спасская».