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Актер из сериала «Слово пацана» Левченко умер в Ярославле

Последней работой актера в кино стал сериал «Спасская»
Михаил Левченко в сериале «Слово пацана»
Михаил Левченко в сериале «Слово пацана»

На 73 году жизни умер актер из сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Спасская» Михаил Левченко. Об этом сообщили в Ярославском камерном театре, где он служил.

Левченко родился 19 сентября 1952 года в Тюмени. Он учился на театральном курсе при Тюменском драматическом театре. Служил в театрах Советска, Калуги и Ярославля. В 2010 году Левченко было присвоено почётное звание «Заслуженный артист России».

Принял участие в 80 кинопроектах, в том числе, в таких лентах, как «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мосгаз», «Напарницы», «Одиссея сыщика Гурова» и другие.

Его последней работой в кино стала роль старпома в третьем сезоне сериала «Спасская».